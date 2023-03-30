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18:24 (мск), источник: ТАСС

Депутат Бундестага: Россию нужно привлечь к расследованию подрывов на «Северных потоках»

БЕРЛИН, 30 марта. /ТАСС/. Председатель комитета германского Бундестага по вопросам защиты климата и энергетике Клаус Эрнст назвал непонятным решение властей ФРГ не присоединиться к резолюции России, призывающей провести независимое международное расследование диверсий на «Северных потоках». Об этом он заявил в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС.

Источник: Swedish Coast Guard

«Атаку на “Северные потоки” нужно расследовать. Почему федеральное правительство не присоединилось к резолюции, призывающей к независимому и согласованному на международном уровне расследованию, для меня непонятно», — отметил Эрнст. «Я считаю целесообразным, а также необходимым в свете нынешней ситуации привлечение России к международному расследованию атаки», — заявил глава комитета Бундестага.

Речь идет в случае подрывов трубопроводов об атаке на нашу энергетическую инфраструктуру. Ее нужно срочно и полностью расследовать. Есть опасения того, что результаты [расследования] скроют, если основная пострадавшая сторона [Россия] не будет участвовать в расследовании.

Клаус Эрнст
председатель комитета Бундестага по вопросам защиты климата и энергетике

Совет Безопасности ООН в понедельник не поддержал российско-китайскую резолюцию о международном расследовании диверсий на «Северных потоках». Документ поддержали три страны, против не проголосовал никто, 12 воздержались. Таким образом, резолюция не набрала необходимых для принятия девяти голосов. За голосовали Россия, Китай и Бразилия, воздержались Албания, Великобритания, Габон, Гана, Мальта, Мозамбик, ОАЭ, США, Франция, Швейцария, Эквадор, Япония.

Соавторами резолюции выступили также Белоруссия, Венесуэла, КНДР, Никарагуа, Сирия и Эритрея. Однако они не входят в состав Совета Безопасности ООН и не участвовали в голосовании.

В тексте проекта резолюции предлагалось поручить генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу создать международную независимую комиссию «для проведения всеобъемлющего, прозрачного и беспристрастного расследования всех аспектов акта диверсии на газовых трубопроводах “Северный поток” и “Северный поток — 2”, в том числе для установления исполнителей, спонсоров, организаторов диверсии и их сообщников.

О расследовании

Американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, специализирующийся на проведении журналистских расследований и обладающий обширными связями в военных кругах и спецслужбах США, опубликовал 8 февраля статью, в которой говорилось, что подрыв трубопроводов представлял собой американскую тайную операцию, проведенную с ведома и согласия президента США Джо Байдена по итогам нескольких месяцев дебатов в вашингтонской администрации с участием узкого круга посвященных. Белый дом назвал версию событий, изложенную публицистом, «совершенной ложью и полной фикцией».

В начале марта газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что диверсию на газопроводах могла совершить некая «проукраинская группировка», которая действовала без ведома властей США. В издании Die Zeit тогда же вышла публикация, в которой говорилось, что германские следователи установили судно, которое использовали диверсанты. Компания, которая его арендовала, якобы принадлежала гражданам Украины и была зарегистрирована в Польше.

Как подчеркнул затем в интервью журналисту Павлу Зарубину президент России Владимир Путин, он уверен, что версия, изложенная в The New York Times, — «это полная чушь». Российский лидер отметил, что «взрыв подобного рода — такой мощности, на такой глубине — могут осуществить только специалисты, причем поддержанные всей мощностью государства, которое располагает определенными технологиями». На вопрос, можно ли полагать, что это были именно страны Запада, Путин ответил утвердительно.

Следите за развитием темыВзрывы на «Северных потоках»
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