Депутат Бундестага: Россию нужно привлечь к расследованию подрывов на «Северных потоках»

«Атаку на “Северные потоки” нужно расследовать. Почему федеральное правительство не присоединилось к резолюции, призывающей к независимому и согласованному на международном уровне расследованию, для меня непонятно», — отметил Эрнст. «Я считаю целесообразным, а также необходимым в свете нынешней ситуации привлечение России к международному расследованию атаки», — заявил глава комитета Бундестага.
Совет Безопасности ООН в понедельник не поддержал российско-китайскую резолюцию о международном расследовании диверсий на «Северных потоках». Документ поддержали три страны, против не проголосовал никто, 12 воздержались. Таким образом, резолюция не набрала необходимых для принятия девяти голосов. За голосовали Россия, Китай и Бразилия, воздержались Албания, Великобритания, Габон, Гана, Мальта, Мозамбик, ОАЭ, США, Франция, Швейцария, Эквадор, Япония.
Соавторами резолюции выступили также Белоруссия, Венесуэла, КНДР, Никарагуа, Сирия и Эритрея. Однако они не входят в состав Совета Безопасности ООН и не участвовали в голосовании.
В тексте проекта резолюции предлагалось поручить генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу создать международную независимую комиссию «для проведения всеобъемлющего, прозрачного и беспристрастного расследования всех аспектов акта диверсии на газовых трубопроводах “Северный поток” и “Северный поток — 2”, в том числе для установления исполнителей, спонсоров, организаторов диверсии и их сообщников.
Американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, специализирующийся на проведении журналистских расследований и обладающий обширными связями в военных кругах и спецслужбах США, опубликовал 8 февраля статью, в которой говорилось, что подрыв трубопроводов представлял собой американскую тайную операцию, проведенную с ведома и согласия президента США Джо Байдена по итогам нескольких месяцев дебатов в вашингтонской администрации с участием узкого круга посвященных. Белый дом назвал версию событий, изложенную публицистом, «совершенной ложью и полной фикцией».
В начале марта газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что диверсию на газопроводах могла совершить некая «проукраинская группировка», которая действовала без ведома властей США. В издании Die Zeit тогда же вышла публикация, в которой говорилось, что германские следователи установили судно, которое использовали диверсанты. Компания, которая его арендовала, якобы принадлежала гражданам Украины и была зарегистрирована в Польше.
Как подчеркнул затем в интервью журналисту Павлу Зарубину президент России Владимир Путин, он уверен, что версия, изложенная в The New York Times, — «это полная чушь». Российский лидер отметил, что «взрыв подобного рода — такой мощности, на такой глубине — могут осуществить только специалисты, причем поддержанные всей мощностью государства, которое располагает определенными технологиями». На вопрос, можно ли полагать, что это были именно страны Запада, Путин ответил утвердительно.