МИД прокомментировал решение Армении присоединиться к Римскому статуту

«Эта тема является предметом обсуждения в ходе контактов на высоком уровне как в Москве, так и в Ереване… Конечно, предполагаем, что этот сюжет будет урегулирован в союзническом и взаимоприемлемом ключе», — рассказала она.
Говорить о деталях этих контактов Захарова не стала.
Армения подписала Римский статут МУС в 1998 г., но не ратифицировала его. В 2004 г. Конституционный суд республики признал обязательства договора противоречащими ряду положений конституции 1995 г. (менялась впоследствии в 2005 г. и 2015 г.) Правительство Армении обратилось в КС страны признать задним числом юрисдикцию МУС с мая 2021 г. еще в декабре 2022 г., отмечало издание Arminfo. Это, считает Ереван, позволит призвать Азербайджан к «ответу за военные преступления».
24 марта КС Армении решил, что обязательства, изложенные в Римском статуте МУС, соответствуют основному закону страны.
Как отмечали ТАСС и «РИА Новости», в МИД РФ сочли «абсолютно неприемлемыми» планы Еревана по присоединению к Римскому статуту на фоне выдачи 17 марта МУС ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого рассказал, что решения МУС не имеют юридической силы и являются ничтожными. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что это решение будет иметь для международного права «чудовищные» последствия, и добавил, что «практической ценности [в этом нет] никакой».
20 марта СК России возбудил уголовное дело в отношении прокурора МУС Карима Ахмад Хана, а также судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса. Председатель Госдумы Вячеслав Володин также говорил, что этих судей необходимо привлечь к ответственности.