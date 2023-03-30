США завершили обучение украинских экипажей ЗРК Patriot

«На этой неделе 65 украинских военных из подразделений ПВО завершили обучение [управлению системами] Patriot в Форт-Силл и уже вернулись в Европу», — сказал Райдер.
Он отметил, что в Европе эти военнослужащие будут «интегрированы» вместе с другими специалистами из Украины для управления данными системами ПВО.
Райдер добавил, что американские союзники — 26 стран — подготовили более 11 тыс. украинских военных к обращению с Patriot.
США приняли решение о поставке ЗРК Patriot в конце 2022 года, а в январе украинских военных начали обучать работе с ними. Отмечалось, что на тренировки уйдет несколько месяцев.
При этом офицер армии США Джефф Ламер назвал поставки ЗРК Patriot Украине дорогостоящей ошибкой.
ЗРК был разработан в 1970-х годах в США. Комплекс применяется во всем мире, в том числе в странах НАТО. Имеет несколько модификаций: одна взрывается рядом с вражеской ракетой, а другая разработана для удара в ее боезаряд. Максимальная высота поражения цели — более 20 км, а обороняемый район — 15−20 км.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.