Присяжные в США проголосовали за предъявление обвинений Трампу

Точно не известно, какие обвинения ему будут предъявлены, само заключение будет обнародовано в ближайшие дни. При этом указывается, что экс-главе Белого дома предложат добровольно сдаться.
«Окружная прокуратура Манхэттена расследует дело бывшего президента [Дональда Трампа] в связи с его предполагаемой ролью в схеме скрытых денежных выплат и связи с участием звезды фильмов для взрослых Сторми Дэниелса, которое датируется президентскими выборами 2016 года», — передаёт канал.
Речь идёт об экс-порноактрисе и стриптизёрше Стефани Клиффорд, известной под псевдонимом Сторми Дэниелс. Напомним, что в начале 2018 года стало известно о её романе с Дональдом Трампом. По словам актрисы, за молчание о связи адвокат миллиардера Майкл Коэн предлагал порнозвезде 130 тысяч долларов. Белый дом эту информацию опровергал. Позднее суд обязал Трампа компенсировать судебные издержки порноактрисе — $44,1 тысячи.
Лайф также писал, что 18 марта Трамп заявил, что его собираются задержать, и призвал к протестам. Экс-глава Белого дома считает, что причиной возможного ареста являются «старые и полностью развенчанные обвинения». Власти страны же заявили, что не видят признаков подготовки беспорядков в городах США на фоне сообщений о возможном задержании Трампа. Однако в Вашингтоне и Нью-Йорке были усилены меры безопасности.