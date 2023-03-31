Трамп отреагировал на выдвинутые против него обвинения

«Это политическое преследование и вмешательство в выборы на высочайшем уровне в истории», — говорится в заявлении Трампа.
Так экс-президент прокомментировал информацию американских СМИ о том, что жюри присяжных в округе Манхэттен, Нью-Йорк, проголосовало за предъявление ему обвинений.
Трамп также обвинил прокурора Манхэттена Элвина Брагга в том, что он «делает грязную работу» в интересах президента США Джо Байдена вместо борьбы с убийствами, нападениями и другими преступлениями, которые совершаются в Нью-Йорке.
Как передает CNN со ссылкой на источники, Трамп оказался застигнут врасплох обвинениями, опираясь на информацию в СМИ, рассчитывал, что их предъявят не раньше, чем через несколько недель.
В суде Манхэттена слушается дело против Трампа, связанное с расследованием истории с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Ей якобы была заплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом.
Сам экс-президент ранее отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. По словам Трампа, преследование обусловлено лишь политическими мотивами и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.