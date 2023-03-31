07:22 (мск), источник: Известия
Песков сообщил о сдаче Путиным декларации о доходах за 2022 год
Президент России Владимир Путин уже сдал декларацию о доходах за 2022 год. Об этом 31 марта сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ТАСС.
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Как он отметил, отчитаться о доходах уже успело большинство сотрудников Кремля. При этом отведенный на это срок еще не истек.
Он напомнил, что 31 марта является последним днем для подачи таких документов.
Ранее, 15 марта, Песков заявил, что Путин и чиновники Кремля подадут декларации о доходах в установленный срок, до 1 апреля, однако публикация этих документов в настоящий момент не является обязательной.
6 февраля Путин подписал закон, отменяющий обязанность парламентариев публиковать декларации о доходах. Вместо этого будет представлена статистическая отчетность без указания персональных данных.
24 января Госдума приняла поправку о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном виде. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, данная инициатива не означает, что подача деклараций будет остановлена. Она продолжится, несмотря на то что «условия СВО вносят свою специфику».
Депутаты, работающие на непостоянной основе, проходят обязательное декларирование после избрания, а также при совершении в течение отчетного года сделок, превышающих общий доход депутата и его супруга/супруги за последние три года. При отсутствии подобных сделок депутат также обязан подать соответствующее уведомление.
До этого, 29 декабря, российский лидер подписал указ, отменяющий публикацию в интернете и СМИ деклараций чиновников о доходах, расходах и других сведений об их имуществе на время специальной военной операции.
15 апреля 2022 года на сайтах Кремля, правительства и ГД были опубликованы декларации о доходах российских чиновников за 2021 год.