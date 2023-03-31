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09:48 (мск), источник: Коммерсантъ

Премьер Венгрии Орбан заявил о готовности стран ЕС к обсуждению отправки миротворцев на Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth заявил, что страны—члены Евросоюза (ЕС) близки к обсуждению отправки миротворческих войск на Украину. По его словам, ранее эта тема в разговорах европейских лидеров избегалась.

Источник: Reuters

«Мы близки к тому, чтобы в разговорах европейских лидеров легитимным и принятым стал вопрос о том, могут ли страны—члены ЕС послать в какой-либо форме войска некого миротворческого типа (на Украину), или лучше не посылать. Мы близки к этой ранее не переступаемой границе», — сказал Орбан (цитата по «РИА Новости»).

Орбан отметил, что год назад шел спор, можно ли поставлять летальное оружие Украине. «Венгры и тогда, и сейчас сказали, что нет. Но страны Запада тоже колебались. Сейчас это не вопрос. Сейчас вопрос: только танки, или сколько самолетов, или снаряды с ураносодержащими элементами, или войска», — сказал Виктор Орбан.

Венгрия занимает нейтральную позицию в российско-украинском конфликте. Летом прошлого года страна несколько недель блокировала принятие эмбарго на российскую нефть странами ЕС. В начале марта венгерский парламент издал указ, в соответствии с которым поставлять с территории страны оружие на Украину запрещается.

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