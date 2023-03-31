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11:39 (мск), источник: Коммерсантъ

Лукашенко предложил формат перемирия на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая с посланием Национальному собранию, предложил формат немедленного перемирия на Украине. По его словам, боевые действия должны быть остановлены без права перемещения группировок войск и переброски оружия и техники.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

Попробую рискнуть остановить боевые действия. Объявить перемирие без права перемещения группировок войск и переброски оружия и техники. Если Запад опять использует это время для обмана, то Россия будет обязана задействовать всю мощь ВПК и армии — и обедненный уран, и обогащенный уран.

Александр Лукашенко
президент Белоруссии

Александр Лукашенко утверждает, что «народу Украины нужен мир, но это желание никого не интересует на Западе». По его мнению, переговоры по мирному урегулированию ситуации на Украине должны вестись без каких-либо предварительных условий.

Также Лукашенко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, который подписал указ о запрете на ведение мирных переговоров с руководством России. Он считает такое решение украинского президента «смешным».

«Ну что за чудеса? Президент суверенной страны подписывает указ, который касается именно его и запрещает себе вести переговоры о мире. Это просто смешно — говорю вам как президент», — добавил президент Белоруссии.

В феврале Лукашенко рассказывал, что уже предлагал Владимиру Зеленскому заключить мирный договор с Россией без предварительных условий. Он мотивировал это тем, что «если в мире начнется новый военный конфликт, про Украину все забудут».

Россия неоднократно заявляла о готовности вести переговоры с Украиной без предварительных условий. В Кремле говорили, что вопрос усложняется позицией Киева.

Вместе с тем, согласно указу Владимира Зеленского, Украина не будет вести переговоры с Россией до тех пор, пока ее президентом остается Владимир Путин. Однако Киев допускал возобновление переговорного процесса, настаивая в качестве предварительного условия на выводе российских войск за границы 1991 года.

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