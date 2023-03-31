В Кремле назвали опасным обсуждение в ЕС отправки миротворцев на Украину

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Европейского союза близки к обсуждению темы отправки на Украину «войск некого миротворческого типа» на Украину. Подобное обсуждение Орбан назвал ранее не переступаемой границей.
В связи с этим на конференц-колле журналисты попросили Пескова прокомментировать, как в Кремле к этому относятся.
«Это заявление, которое очень важное, на него обратили внимание. Если речь идет уже о серьезных каких-то переговорах, то это потенциально чрезвычайно опасное обсуждение. Вы знаете, что подобные силы в мировой практике, как правило, применятся с согласия обеих сторон, в данном случае потенциально это очень опасная тема», — заявил пресс-секретарь на этот счет.
Ранее в марте Орбан говорил о высоком риске того, что солдаты союзных Украине стран также примут участие в боевых действиях. 16 февраля польское издание Onet сообщило о начале формирования на Украине первого польского специального подразделения в составе ВСУ.
На следующий день заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский отказался комментировать публикацию, подчеркнув, что польские военные не принимают участия в боевых действиях на Украине.
В конце января Орбан говорил, что в Венгрии с тревогой наблюдают за поставками вооружений на Украину и опасаются, что какая-нибудь из стран ЕС направит туда свои войска. В Будапеште также поддержали план Китая по урегулированию конфликта на Украине.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия украинской армии. В частности, официальный представитель МИД РФ Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.