Инициатива Лукашенко, войска ЕС на Украине и декларации о доходах. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Президент Владимир Путин работает в Кремле. Совещание с постоянными членами Совбеза «будет важным», поскольку с докладом выступит глава МИД Сергей Лавров. Он после 14:00 мск расскажет о Концепции внешней политики. Вступительные слова президента будут открытыми.
О предложениях Лукашенко по миру на Украине
В Кремле «слышали заявление» президента Белоруссии Александра Лукашенко с предложением немедленного перемирия на Украине без всяких условий.
«В контексте Украины ничего не меняется, продолжается специальная военная операция, поскольку это является на сегодня единственным средством» для выполнения целей РФ.
Лукашенко и Путин продолжат контакты «на следующей неделе», во время заседания Высшего госсовета Союзного государства. Они планируют «обстоятельно поговорить друг с другом», Украина войдет в число тем для обсуждения.
Предложение Лукашенко и мирный план КНР «вряд ли уместно сравнивать». В китайских предложениях «есть определенные положения, которые, опять же, нереализуемы в настоящий момент в связи с нежеланием, а точнее невозможностью украинской стороны ослушаться своих кураторов, своих командиров», которые «сидят не в Киеве и настаивают, чтобы война продолжалась».
О реальности передачи младшими командирами Вооруженных сил Украины (ВСУ) информации ВС РФ, о чем заявил Лукашенко, в Кремле не знают: «Здесь, наверное, все-таки лучше спрашивать у нашего министерства обороны».
Об отправке войск ЕС на Украину
На заявление премьера Венгрии Виктора Орбана, что в ЕС всерьез обсуждается отправка войск на Украину, «очень важно обратить внимание».
Если речь идет о серьезных каких-то переговорах, то это потенциально чрезвычайно опасное обсуждение.
«Подобные силы в мировой практике применяются, как правило, с согласия обеих сторон. В данном случае это потенциально очень опасная тема».
О размещении ядерного оружия США на Украине
«Не ко всем петициям», которые появляются на сайте президента Украины — а там зарегистрировано предложение попросить США разместить свои ядерные вооружения в стране, — «можно относиться серьезно».
«Сама по себе активация этой темы — это не новый элемент. Давайте вспомним два года назад Мюнхенскую конференцию, где о такой возможности говорил сам президент [Украины Владимир] Зеленский».
Это та гипотетическая опасность, на которую наша страна не может не обращать внимания.
Об арестованном журналисте The Wall Street Journal.
В случае с арестованным корреспондентом газеты Эваном Гершковичем «речь идет о деятельности под прикрытием журналистской — шпионской по сути». Другие репортеры этим не занимаются, так что «могут и продолжают свою журналистскую деятельность», «не сталкиваются ни с какими ограничениями и прекрасно работают».
Призывы The Wall Street Journal выслать из США всех российских журналистов, а также посла РФ — «газета может это делать, но такого быть не должно». «Для этого просто нет никакого повода».
В Кремле не располагают «детальной информацией» о поступке Гершковича, «естественно, она закрытого характера, и занимается этим Федеральная служба безопасности».
О председательстве РФ в Совбезе ООН
Председательство Москвы «видится насыщенным: Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН и будет реализовывать свои права, которые этим предусмотрены». «Естественно, оставаясь ответственным членом» Совбеза и ООН в целом.
О декларации о доходах чиновников
«Декларации все сданы, сегодня последний день».
«Наше антикоррупционное подразделение Администрации президента будет сейчас всех их проверять. Часто возникают к сотрудникам вопросы — вопросы и мелкие, и более серьезные», на которые придется отвечать.
Публикация [деклараций] в этом году не предусматривается.
О предъявлении Трампу обвинений в США
«Не думаю, что это тема для каких-то наших комментариев. Это внутриамериканские процессы».
О пропавшем из-под ареста в Италии сыне красноярского губернатора Артеме Уссе
«Мы абсолютно ничего не знаем». «Ничего не могу сказать».