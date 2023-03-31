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14:40 (мск), источник: © РИА Новости

Путин утвердил Концепцию внешней политики

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Владимир Путин своим указом утвердил новую Концепцию внешней политики России.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Сегодня мною подписан указ об утверждении обновленной Концепции внешней политики Российской Федерации», — сказал он во время совещания с постоянными членами Совета безопасности.

Глава государства подчеркнул, что из-за серьезных изменений на мировой арене пришлось скорректировать ключевые стратегические документы.

По его словам, обновленная Концепция ляжет в основу практических действий страны в среднесрочной и более отдаленной перспективах, а также станет добротной доктринальной основой для дальнейшей работы в сфере международных отношений.

Ниже приводятся основные положения обновленной Концепции:

  • Россия не считает себя врагом Запада и не изолируется от него, не имеет враждебных намерений.
  • Россия рассчитывает на осознание Западом бесперспективности конфронтации и на возврат к равноправному взаимодействию.
  • Москва рассматривает курс США как главный источник рисков для своей безопасности и международного мира.
  • Приоритетное внимание будет уделяться устранению рудиментов доминирования США в мире.
  • Москва стремится к обеспечению безопасности в равной мере для всех стран на основе принципа взаимности.
  • Особо важное значение имеет всеобъемлющее углубление связей и координации с Китаем и Индией.
  • Главная цель в Ближнем зарубежье — превращение региона в зону мира, добрососедства и процветания.

Президент отметил, что Министерство иностранных дел вместе с другими ведомствами провело кропотливую работу по приведению этого документа в соответствие с современными реалиями. Он подчеркнул, что именно МИД будет выполнять координирующую роль в реализации Концепции.

Глава государства также попросил коллег, имеющих отношение к реализации единого внешнеполитического курса, уделить особое внимание расширению связей с конструктивно настроенными партнерами и формированию условий для отказа недружественных государств от враждебной политики по отношению к России.

В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров уточнил, что в обновленной Концепции, в частности, говорится о серьезнейшей структурной перестройке мировой экономики.

«Дается характеристика основных долгосрочных тенденций международного развития, включая кризис экономической глобализации, которая проводилась до недавнего времени по американским правилам. Один из факторов это то, что мировая экономика переживает серьезнейшую структурную перестройку и переходит на новую технологическую основу», — сказал он.

Последний раз Россия видоизменяла Концепцию внешней политики в 2016 году. В конце января 2022 года МИД создал проект нового документа, в котором предполагалось учесть изменения на международной арене. Тем не менее, после обсуждения Концепции на совещании Совбеза Владимир Путин поручил его доработать.

В министерстве иностранных дел ранее отмечали, что многие положения из обновленной Концепции будут определять внешнеполитическую линию Москвы «в ближайшие 4−6 лет». По словам директора департамента внешнеполитического планирования МИД Алексея Дробинина, это сделано для того, чтобы «наши иностранные партнеры, друзья, оппоненты могли понимать, куда мы собираемся “крутить педали” в ближайший период, и не говорить, как некоторые пытаются, что российская политика непредсказуема».

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