РФ как страна-цивилизация и курс на конец гегемонии США. Тезисы концепции внешней политики

Россия является самобытной страной-цивилизацией, оплотом Русского мира и одним из суверенных центров мирового развития, следует из новой Концепции. Москва рассматривает нынешний курс США как основной источник рисков не только для себя, но и для всего мира, и намерена устранять «рудименты доминирования» Вашингтона. В документе подчеркивается, что Россия будет строить отношения с другими государствами в зависимости от их политики по отношению к ней и готова задействовать вооруженные силы как для отражения, так и предотвращения агрессии против нее или ее союзников.
Документ занимает 42 страницы, он состоит из шести разделов и в общей сложности 76 пунктов. Согласно тексту самой концепции, она является документом стратегического планирования и представляет собой систему взглядов на национальные интересы РФ во внешнеполитической сфере, базовые принципы, стратегические цели, основные задачи и приоритетные направления внешней политики.
ТАСС собрал основные тезисы документа.