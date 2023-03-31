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15:36 (мск), источник: ТАСС

РФ как страна-цивилизация и курс на конец гегемонии США. Тезисы концепции внешней политики

Новая редакция Концепции внешней политики России, утвержденная президентом Владимиром Путиным, опубликована в пятницу. Этот документ определяет приоритетные направления, цели и задачи международной деятельности страны, он будет дорожной картой для МИД РФ и других министерств и ведомств.

Источник: РИА "Новости"

Россия является самобытной страной-цивилизацией, оплотом Русского мира и одним из суверенных центров мирового развития, следует из новой Концепции. Москва рассматривает нынешний курс США как основной источник рисков не только для себя, но и для всего мира, и намерена устранять «рудименты доминирования» Вашингтона. В документе подчеркивается, что Россия будет строить отношения с другими государствами в зависимости от их политики по отношению к ней и готова задействовать вооруженные силы как для отражения, так и предотвращения агрессии против нее или ее союзников.

Документ занимает 42 страницы, он состоит из шести разделов и в общей сложности 76 пунктов. Согласно тексту самой концепции, она является документом стратегического планирования и представляет собой систему взглядов на национальные интересы РФ во внешнеполитической сфере, базовые принципы, стратегические цели, основные задачи и приоритетные направления внешней политики.

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ТАСС собрал основные тезисы документа.

О роли России в мире

  • Президент России определяет основные направления внешней политики страны и представляет ее в международных отношениях.
  • Большая часть человечества заинтересована в конструктивных отношениях с Россией.
  • РФ ставит задачу противодействия антироссийской деятельности иностранных государств и их объединений.
  • Россия будет отстаивать свое право на существование всеми имеющимися способами.
  • Россия является самобытной страной-цивилизацией, обширной евразийской и евро-тихоокеанской державой, оплотом Русского мира. Она играет уникальную роль в поддержании глобального баланса сил и обеспечении мирного развития человечества.
  • РФ ставит своей задачей эффективную защиту прав и свобод россиян за рубежом и укрепление позиций русского языка в мире.
  • Отношение РФ к другим государствам будет определяться характером их политики — конструктивным, нейтральным или недружественным.
  • Россия с учетом ее решающего вклада в победу во Второй мировой войне является одним из суверенных центров мирового развития.
  • РФ намерена уделять приоритетное внимание стратегическому сдерживанию, чтобы не допустить ядерного конфликта. Для Москвы будет приоритетом укрепление международных договоров в сферах стратегической стабильности и контроля над вооружениями.

Об обеспечении безопасности

  • Россия может использовать свои вооруженные силы для защиты или предотвращения нападения на себя или своих союзников.
  • РФ исходит из того, что ее ВС могут использоваться в соответствии с принципами и нормами международного права.
  • Москва стремится к обеспечению безопасности в равной мере для всех государств, но только на основе принципа взаимности.
  • РФ будет расследовать предполагаемые случаи разработки биологического и токсинного оружия.
  • Россия будет противодействовать попыткам произвольного толкования принципов международного права, закрепленных в Уставе ООН. ООН как площадка согласования интересов ведущих стран искусственно обесценивается.
  • Москва будет уделять внимание нейтрализации угроз безопасности со стороны недружественных государств Европы и НАТО.
  • РФ будет развивать военное и военно-техническое сотрудничество с союзниками для укрепления региональной безопасности.
  • Россия намерена активно развивать сотрудничество во всех сферах с союзниками и партнерами, а также пресекать попытки недружественных стран помешать их сотрудничеству.
  • Москва активизирует процесс оформления в рамках международного права своей государственной границы и юрисдикции над территориями, которыми управляет.
  • РФ будет оказывать союзникам поддержку в обеспечении их безопасности и устойчивом развитии независимо от их международного признания.
  • Россия будет отвечать асимметричными мерами, включая санкции, на угрозы ее суверенитету и территориальной целостности.

О международных отношениях в целом

  • Россия стремится к системе международных отношений, которая будет защищать самобытность и равные условия для развития для всех государств и расширения участия развивающихся стран в мировой экономике.
  • Приоритетами РФ во внешней политике являются в том числе неделимость безопасности и неприятие гегемонии в международных делах. Внешняя политика России носит миролюбивый, открытый, предсказуемый характер, основывается на нормах международного права.
  • Москва поддерживает международные усилия по защите всеобщих и традиционных духовно-нравственных ценностей.
  • В развитии международного права должны учитываться реалии многополярного мира.
  • Только объединение потенциалов и добросовестных усилий всего мира способно решить проблемы современности.
  • Приоритетом своей гуманитарной политики Россия считает противодействие русофобии, защиту русских языка, культуры, спорта, Русской православной церкви, борьбу за историческую правду.
  • РФ будет уделять приоритетное внимание совершенствованию международных механизмов регулирования и защиты СМИ. РФ будет уделять приоритетное внимание доведению до иностранной аудитории правдивой информации о политике страны.
  • Москва констатирует снижение эффективности дипломатии в условиях дефицита доверия.
  • РФ будет содействовать неполитизированным международным усилиям по ограничению негативного воздействия на окружающую среду. РФ будет предотвращать нанесение трансграничного ущерба ее окружающей среде, прежде всего занесение в страну загрязняющих веществ.
  • Россия будет противодействовать политизации международного сотрудничества в сфере здравоохранения.

Об отношениях с Западом

  • Россия не считает себя врагом Запада и не изолируется от него — она рассчитывает на то, что западные страны осознают бесперспективность конфликта с Москвой и примут многополярность.
  • При этом приоритетом для России будет устранение «рудиментов доминирования» США и других недружественных государств в мировых делах, снижение их возможностей злоупотреблять своим положением в экономике, создание условий для отказа любой страны от неоколониальных и гегемонистских амбиций.
  • Курс Вашингтона в Москве считают главным источником рисков для своей и международной безопасности, для мира и справедливого развития человечества в целом.
  • Отказ от антироссийской политики и обретение самостоятельности от США благоприятно сказались бы на безопасности и благополучии Европы.
  • Перспективы формирования отношений между РФ и США зависят от степени готовности Вашингтона отказаться от силового доминирования.
  • РФ намерена выстраивать отношения с англосаксонскими государствами в зависимости от их готовности отказаться от антироссийского курса.
  • Москва видит риски обострения конфликтов с участием крупных стран, а также их перерастания в локальную или глобальную войну.

Об отношениях со всем миром

  • Евразия должна превратиться в пространство мира, стабильности, доверия и процветания — это флагманский проект России в XXI веке.
  • Главная цель в ближнем зарубежье — превращение региона в зону мира, добрососедства и процветания.
  • Россия считает особо важным углубление связей с дружественными глобальными центрами силы — Индией и Китаем. Она также будет способствовать становлению Африки в качестве влиятельного центра мирового развития и наращивать сотрудничество с Латинской Америкой.
  • Россия выступает за укрепление потенциала и повышение роли ШОС, БРИКС, СНГ, ОДКБ в мире. Москва будет уделять внимание поддержке интеграции в рамках объединений в АТР, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке.
  • РФ будет укреплять всеобъемлющее взаимовыгодное сотрудничество с дружественной исламской цивилизацией.
  • Россия против политики разделительных линий в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
  • Россия нацелена на мирное решение международных вопросов в Арктике. Москва заинтересована в сохранении Антарктики как демилитаризованного пространства мира.
  • Россия ставит задачу обеспечения интересов страны в Мировом океане, космическом и воздушном пространстве.
  • РФ окажет всеобъемлющую поддержку Абхазии и Южной Осетии, народ которых сделал выбор в пользу углубления интеграции с ней.
  • РФ видит своим приоритетом укрепление сотрудничества в зоне Каспийского моря.
  • РФ намерена укрепить отношения с Ираном, Турцией, Саудовской Аравией, Египтом и Сирией.

Об экономике

  • РФ будет бороться против монополии недружественных стран в мировой экономике. Также Москва ставит задачу обеспечения экономической безопасности государства, укрепления позиций в мировой экономике.
  • Москва стремится к увеличению неэнергетического экспорта с переориентацией на государства, проводящие нейтральную политику.
  • РФ будет способствовать адаптации мировой валютно-финансовой системы к реалиям многополярного мира.
  • Москва уделяет приоритетное внимание развитию деполитизированной международной платежной инфраструктуры.
  • Россия стремится к улучшению условий доступа на мировые рынки, защите организаций, инвестиций и товаров РФ от дискриминации.
  • РФ уделит приоритетное внимание наращиванию сотрудничества в экономике, безопасности и гуманитарной сфере в АТР.

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