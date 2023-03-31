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21:17 (мск), источник: Газета.Ру

Минюст России включил в реестр иностранных агентов певца Максима Покровского

Минюст России включил в реестр иностранных агентов музыканта, лидера группы «Ногу Свело!» Максима Покровского. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: РИА "Новости"

В сообщении Минюста уточняется, что «Покровский открыто выступал в поддержку недружественной страны -Украины, активно взаимодействовал с иностранными структурами, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации, принимал участие в сборе средств в поддержку Украины».

В список иноагентов также были включены депутат горсовета Новосибирска Сергей Бойко, журналист Ростислав Чентемиров, проект «Теплица социальных технологий», объединение «Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие», объединение «Настоящая Россия».

23 марта Минюст внес в реестр иноагентов главу правозащитной организации «Агора» юриста Павла Чикова, блогера Илью Варламова, еще троих человек и организацию.

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