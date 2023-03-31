Минюст России включил в реестр иностранных агентов певца Максима Покровского

В сообщении Минюста уточняется, что «Покровский открыто выступал в поддержку недружественной страны -Украины, активно взаимодействовал с иностранными структурами, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации, принимал участие в сборе средств в поддержку Украины».
В список иноагентов также были включены депутат горсовета Новосибирска Сергей Бойко, журналист Ростислав Чентемиров, проект «Теплица социальных технологий», объединение «Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие», объединение «Настоящая Россия».
23 марта Минюст внес в реестр иноагентов главу правозащитной организации «Агора» юриста Павла Чикова, блогера Илью Варламова, еще троих человек и организацию.