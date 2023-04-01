СМИ: глава ЕК может стать новым генсеком НАТО после ухода Столтенберга

По их сведениям, некоторые государства — члены НАТО выступили за то, чтобы фон дер Ляйен возглавила альянс уже в октябре. При этом ее полномочия на посту председателя ЕК заканчиваются только в следующем году.
Таблоид подчеркнул, что назначение фон дер Ляйен с высокой долей вероятности натолкнется на сопротивление со стороны евроскептиков, в первую очередь Великобритании. Согласно The Sun, Лондон намерен обратить внимание других членов НАТО на низкую эффективность работы фон дер Ляйен во главе Минобороны ФРГ с 2013 по 2019 год.
Ранее СМИ сообщали, что претендентами на должность генсека НАТО считаются премьер-министр Эстонии Кая Каллас, заместитель премьер-министра и министр финансов Канады Христя Фриланд и глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.