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04:46 (мск), источник: ТАСС

СМИ: глава ЕК может стать новым генсеком НАТО после ухода Столтенберга

ЛОНДОН, 1 апреля. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен участвует в борьбе за пост нового генерального секретаря НАТО в связи с завершением полномочий Йенса Столтенберга в сентябре. Об этом в пятницу сообщила газета The Sun со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

По их сведениям, некоторые государства — члены НАТО выступили за то, чтобы фон дер Ляйен возглавила альянс уже в октябре. При этом ее полномочия на посту председателя ЕК заканчиваются только в следующем году.

Таблоид подчеркнул, что назначение фон дер Ляйен с высокой долей вероятности натолкнется на сопротивление со стороны евроскептиков, в первую очередь Великобритании. Согласно The Sun, Лондон намерен обратить внимание других членов НАТО на низкую эффективность работы фон дер Ляйен во главе Минобороны ФРГ с 2013 по 2019 год.

Ранее СМИ сообщали, что претендентами на должность генсека НАТО считаются премьер-министр Эстонии Кая Каллас, заместитель премьер-министра и министр финансов Канады Христя Фриланд и глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.

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