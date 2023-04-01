09:53 (мск), источник: РИА Новости
Крымчане, участвующие в спецоперации, получат земельные участки
Все крымчане-участники СВО, включая добровольцев, получат земельные участки.
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр — РИА Новости. Земельные участки в Крыму получат все крымчане-участники специальной военной операции на Украине, в том числе добровольцы, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что первые земельные участки будут выданы 7 апреля. Все они в прибрежной зоне.
«Земельные участки предоставляются всем участникам СВО, при подтверждении постоянной крымской прописки по состоянию на 24.02.2022 и при наличии справки, подтверждающей участие в СВО, выданной командиром войсковой части».
Ранее власти Крыма сообщали о сокращении числа документов, необходимых участникам спецоперации для получения бесплатного земельного участка. Для подачи заявки необходимы копии всех страниц паспорта с указанием постоянной регистрации на 24 февраля 2022 года и справка о выполнении задач в зоне спецоперации.
Власти Севастополя также готовят земельный фонд для выдачи участникам спецоперации под строительство жилья, почти 3,5 тысячи человек встали в очередь на получение земли, доложил ранее президенту РФ Владимиру Путину губернатор Севастополя Михаил Развожаев.