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Спецоперация на Украине
17:04 (мск), источник: ТАСС

Сестра лидера КНДР заявила, что «дырявый ядерный зонтик» США не поможет Украине

СЕУЛ, 1 апреля. /ТАСС/. Украинские власти ошибаются, если считают, что ядерный зонтик США с уже существующими в нем брешами способен защитить их от «града снарядов» России. Об этом в субботу заявила сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон.

Источник: AP 2022

«Если правительство [президента Украины Владимира] Зеленского рассчитывает, что может избежать мощного града российских снарядов, встав под ядерный зонтик США, в котором уже зияют дыры, то они идут по неверному, последнему пути», — привело ее слова агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Она добавила, что ядерные амбиции Киева широко известны. «Хорошо известно, что официальные лица Украины несколько раз открыто показывали свои ядерные амбиции, в том числе на Мюнхенской конференции в феврале 2022 года, когда Зеленский сделал заявление о своей позиции по восстановлению ядерного статуса своей страны», — добавила она.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию на Украине. Ким Ё Чжон ранее выразила поддержку РФ, заявив о том, что Пхеньян будет «всегда стоять в одном окопе вместе с армией и народом России».

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