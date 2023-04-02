Глава МИД Латвии пошутил о вхождении Украины в состав Евросоюза

«Сегодня я рад сообщить, что мы принимаем Украину в европейскую семью. Исторически важное событие для Украины и ЕС», — написал политик в своем Twitter-аккаунте.
После этого Ринкевич извинился за свою первоапрельскую шутку, назвав ее неприемлемой. Дипломат удалил пост под давлением украинских комментаторов.
Ранее, 28 марта, глава Европейского совета Шарль Мишель в ходе пресс-конференциисказал, что вопрос о принятии Украины и Молдавии в ЕС будет рассмотрен на саммите, который пройдет в декабре этого года.
12 марта бывший глава Европарламента Мартин Шульц заявил, что немедленно принять Украину в ЕС не позволяют высокие стандарты членства, а также категорическая позиция Польши и Венгрии. По его словам, эти страны выступают против расширения.
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш 4 марта выразил уверенность в том, что Украина должна вступить в ЕС и Североатлантический альянс после выполнения всех требований членства. Он отметил, что переговоры по этому поводу следует начать до завершения боевых действий.
19 февраля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал, что Украина уже стала членом европейской семьи, осталось только «институционализировать это решение».
Газета Financial Times 13 февраля указала на недовольство ряда стран из-за ожидания Украиной скорого вступления в состав ЕС.
Издание отметило, что некоторые правительства ЕС в частном порядке жестко критиковали украинских политиков за то, что они ожидают быстрого завершения процесса, а руководство союза — за то, что оно поощряет эти надежды.
До этого, 11 февраля, президент Украины Владимир Зеленский признал, что ряд мировых лидеров видит страну в составе ЕС лишь через 10 лет. Киеву уже предрекали, что может пройти еще 30 или 50 лет до вступления, добавил украинский лидер.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 3 февраля указала на отсутствие жестких сроков для вступления Украины в ЕС. Она подчеркнула, что всё будет зависеть от уровня подготовки страны к данному шагу.
Комментируя это заявление, российский сенатор Алексей Пушков усомнился в возможности ускоренного процесса вступления Украины в Евросоюз. Он отметил, что даже постановка данного вопроса вызывает разногласия внутри сообщества.
В тот же день стало известно о том, что ЕС считает низким или «ранним» уровень подготовки Украины для вступления в союз. В докладе Еврокомиссии по оценке готовности страны к евроинтеграции указывается на то, что необходимого для начала процесса интеграции уровня она не достигла ни в одной из сфер экономики.
Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. В апреле Киев передал в Евросоюз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление в ЕС, а в июне Европейский совет согласовал Украине и Молдавии статус кандидатов. 14 декабря сообщалось, что Верховная рада приняла все законопроекты, которые необходимы для выполнения страной рекомендаций Еврокомиссии для предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.