В Польше признали неэффективность механизма изоляции России

«Это, к сожалению, доказательство того, что в международных организациях механизм изоляции России не работает должным образом», — сказал Яблонский. Как указал замглавы МИД Польши, у России много союзников по всему миру, особенно в странах, которые раньше были колониями и негативно относятся к Западу. Кроме того, он призвал отстранить Россию от участия в работе СБ ООН или же исключить страну из организации.
Между тем, 1 апреля заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что во время председательства в СБ ООН Россия будет честным брокером, и посоветовал Западу не провоцировать ее.31 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет реализовывать все свои права, оставаясь ответственным членом Совета Безопасности (СБ) ООН. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос журналистов о том, что 1 апреля пост председательства в СБ перейдет к России.
Накануне в Белом доме заявили, что США неприятно видеть Россию председателем СБ ООН. Однако нет международно-правовых путей, чтобы лишить Россию постоянного членства в этом органе, подчеркнули в Вашингтоне.
В США отметили, что право председательства передается ежемесячно по алфавиту странам, которые участвуют в СБ ООН.
27 марта постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что глава МИД РФ Сергей Лавров может посетить ООН в ходе председательства России в Совбезе организации в апреле.
В декабре 2022 года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев намерен выступить с официальным заявлением об исключении России из СБ ООН. По словам Кулебы, Москва не имеет права оставаться постоянным членом совета и продолжать свою деятельность в ООН в целом.
Тогда же первый замглавы международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров, комментируя «Известиям» предложение главы Евросовета, отметил, что приостановление членства России в организации — это юридически нерешаемый вопрос.