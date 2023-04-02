Песков: Путин на следующей неделе проведет большой Совбез

Песков добавил, что тему совещания в Кремле сообщат дополнительно.
«Да. Совбез планируется. Тему сообщим», — сказал Песков.
Последний раз Путин проводил совещание с членами Совбеза 31 марта. Как правило, он проводит такие совещания один раз в неделю. Полноформатное заседание Совета безопасности РФ проходит реже. В прошлый раз оно проходило в октябре 2022 года.
31 марта Путин обсуждал с членами Совбеза РФ новую концепцию внешней политики. 42-страничнй документ называет США главным источником рисков для человечества, а Россию — оплотом русского мира и страной-цивилизацией. Также Китай, Индия и страны Латинской Америки отмечены как друзья.
До этого секретарь Совбеза (СБ) России Николай Патрушев говорил, что все ранее заявленные цели российской спецоперации планируется достичь, несмотря на растущую военную помощь Украины со стороны западных стран.