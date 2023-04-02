14:46 (мск), источник: © РИА Новости
Российская ПВО за сутки сбила 11 украинских дронов
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 11 украинских беспилотников, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
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«Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Владимировка, Кирилловка, Верхнеторецкое Донецкой народной республики, Новокраснянка, Варваровка, Кременная Луганской народной республики и Новая Каховка Херсонской области, Великие Выселки Харьковской области», — говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации были уничтожены 405 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3641 беспилотный летательный аппарат, 415 зенитных ракетных комплексов, 8510 танков и других боевых бронированных машин, 1077 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4485 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9270 единиц специальной военной автомобильной техники.