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15:56 (мск), источник: ТАСС

Figaro: премьер Франции отчитала госсекретаря кабмина за интервью журналу Playboy

По сведениям газеты, Элизабет Борн позвонила Марлен Шьяппа, чтобы заявить, что ее интервью «категорически неуместно в сегодняшнем социальном контексте».

Источник: AFP 2022

ПАРИЖ, 2 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Франции Элизабет Борн отчитала госсекретаря по социальной и солидарной экономике и общественной жизни Марлен Шьяппа за ее согласие дать интервью журналу Playboy. Об этом сообщила в воскресенье газета Le Figaro со ссылкой на окружение главы кабмина.

По данным издания, Борн позвонила Шьяппа, чтобы заявить, что ее интервью «категорически неуместно в сегодняшнем социальном контексте».

Ранее Шьяппа в Twitter объяснила свое согласие на публикацию интервью в этом журнале тем, что «повсюду защищает права женщин», добавив, что «женщины во Франции свободны».

Она неожиданно нашла поддержку в парламентской группе президентской партии «Ренессанс». «Речь шла не о том, чтобы позировать для журнала, а о том, чтобы поднять в интервью серьезные темы», — заявили в парламентской фракции.

В свою очередь лидер Французской коммунистической партии Фабьен Руссель иронично предположил, что «отныне, чтобы знать планы правительства, необходимо подписываться на Playboy».

Номер журнала, в котором опубликовано интервью Шьяппа, еще не вышел. Однако, по сведениям Le Figaro, фотография госсекретаря будет помещена на обложку этого номера.

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