Ядерное оружие придвинут к западным границам СГ, заявил посол в Белоруссии

«Оно (ядерное оружие. — Прим. ред.) будет придвинуто к западным границам нашего Союзного государства и будет повышать возможности обеспечения нашей безопасности», — подчеркнул Грызлов.
Он также отметил, что на Западе по этому вопросу поднимается много шума, и выразил убеждение, что это хорошо. По словам посла, зарубежные страны наконец-то начали обращать внимание на необходимость определенного паритета.
«Если мы говорим о размещении американского ядерного оружия в странах Европы (Италия, Бельгия, Нидерланды, Германия, Турция), то и мы должны предпринимать действия, которые будут повышать безопасность нашего Союзного государства», — сказал он.
На минувшей неделе Путин заявил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. По его словам, строительство хранилища для этого типа вооружений на территории республики закончат 1 июля. Президент подчеркнул, что Россия не нарушит международных обязательств и сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе.
Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, реакция Запада не повлияет на планы Москвы.