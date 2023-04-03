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02:22 (мск), источник: Известия

Маркетплейсам запретят списывать деньги с удаленных банковских карт

В Госдуму в весеннюю сессию депутатами фракции «Единой России» будет внесена поправка в закон «О защите прав потребителей». Она установит запрет на списание маркетплейсами денежных средств с банковских карт покупателей, которые они сами удалили с сервисов.

Источник: Известия

«Мы обратили внимание на проблему после жалоб граждан. Проверили информацию, и выяснилось, что это не единичные, а массовые случаи: пострадавшие покупатели в соцсетях постоянно выкладывают скриншоты с ответами техподдержки, где клиентам объясняют, что такие списания соответствуют политике некоторых компаний», — рассказал «Известиям» координатор партийного проекта «Цифровая Россия», депутат Госдумы Антон Немкин.

По его словам, действующее законодательство предусматривает, что человек, который хочет запретить трансакции по карте, должен отозвать у маркетплейса разрешение на ее использование. Обычно для этого достаточно удалить неактуальные платежные данные из личного кабинета, уточнил парламентарий.

«Но теперь мы видим, что некоторые участники рынка включают в свои пользовательские соглашения положения, дающие им право списывать деньги с удаленных карт», — пояснил парламентарий.

Помимо этого, интернет-сервисы обяжут присылать уведомление со ссылкой на правила пользования, где четко и ясно должен быть прописан порядок отмены платной подписки. Кроме того, предлагается закрепить правило, что вне зависимости от даты отказа от подписки она будет действовать до следующего периодического платежа.

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