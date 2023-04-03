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03:04 (мск), источник: Известия

Минстрой предложил обязать пускать в квартиры работников ЖКХ

Граждан могут обязать впускать в свои квартиры и частные дома работников ресурсоснабжающих организаций (РСО), чтобы они могли установить и обслуживать умные счетчики. Речь идет о приборах учета горячей и холодной воды, а также отопления. Меру разработал Минстрой, говорится в письме ведомства в правительство.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщали «Известия», в тарифы ХКХ планируется включить установку таких счетчиков. Обязанность по их обслуживанию будет возложена на РСО.

Сегодня, согласно закону, в жилое помещение без согласия его собственников можно войти, только если произошла, например, авария, и есть угроза жизни другим жильцам. В остальных случаях для этого необходимо соответствующее решение суда, сказала зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Развортнева.

«Возможно, следует предусмотреть ускоренные суды для таких ситуаций. Кроме того, может помочь в стимулировании граждан штрафы», — полагает парламентарий.

В законе следует указать, что владелец жилья обязан предоставлять доступ к счетчикам. За отказ же штраф можно начислять сразу в квитанции за ЖКУ, считает директор it-компании «Философт» Иван Власов.

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