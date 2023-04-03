Цели скачивания и использования информации из баз данных ограничат

Члены экспертной группы при ведомстве по направлению «Интеллектуальная собственность» разработали законопроект, который в ближайшее время должен быть вынесен на общественное обсуждение. Объем извлечения данных и цели использования получен ной информации должен будет определить сам владелец и создатель массива.
Пятнадцать лет, в течение которых в России существуют нормы о регулировании смежного права изготовителей баз данных, показали, что судам на практике оказалось довольно сложно выработать однозначные подходы и критерии, которые позволят определять, есть ли нарушение прав на базу данных или нет, сказал «Известиям» директор Юридического департамента и комплаенс HeadHunter Юрий Донников.
«И в этом законопроекте предпринимается попытка сделать ситуацию с этим прозрачной. Эти правки, на мой взгляд, позитивны для всего рынка», — отметил он.
Кроме того, документ поможет защитить и пользовательский контент, полагает эксперт.
«Сами пользователи не хотят, чтобы их данные кто-либо использовал вразрез с тем, на что они соглашались, размещая их в определенной базе. А законопроект позволяет заранее определить цель сбора данных и то, что с другими целями использовать данные нельзя», — сказал собеседник издания.
Документ вносит изменения в две статьи ГК РФ, расширяя перечень действий, которые будут запрещены без разрешения изготовителя базы данных. «Никто не будет вправе извлекать из базы данных материалы или осуществлять их последующее использование без разрешения правообладателя, кроме случаев, предусмотренных ГК», говорится в пояснительной записке. Это случаи, прописаны в ст. 1335.1. В частности, там говорится, что извлекать и использовать данные можно в целях, «для которых база предоставлена», а также в личных, научных и образовательных целях.
Разработанный документ признает утратившим силу действующий сейчас пункт о том, что извлекать и использовать данные можно и «в иных целях, составляющих несущественную часть базы данных». При этом в статье появится новый пункт, запрещающий использование материалов базы данных с нарушением пределов, установленных правообладателем.
Представитель одной из российских социальных сетей так же подтвердил «Известиям», что из-за действующего законодательства страдают как создатели базы данных, так и пользователи. В частности, владельцы «потратились на наполнение сайта и привлечение пользователей, понесли расходы на администрирование», а эту информацию у них выкачали и использовали не по назначению или передали другому лицу.
Так компании, которые выкачали или купили извлеченные данные, могут и навредить репутации правообладателей, и нанести ущерб пользователям.
Например, указал он, извлеченные данные могут передаваться коллекторам или кредитным организациям, которые, проанализировав пользовательское поведение, начнут предлагать кредиты.