Тест: отличите реальность от розыгрыша День смеха - идеальный день, чтобы порадовать вас шуточным тестом. Попробуйте угадать, какие из этих событий не были чьей-то шуткой.
Фоторепортажи
14Выбраны лучшие фотографии природы 2022 года
11Показаны лучшие фотографии обитателей морских глубин
Главное
Спецоперация на Украине
08:26 (мск), источник: Коммерсантъ

Yomiuri: Япония предоставит военную помощь развивающимся странам

Правительство Япония намерено объявить о создании программы по оказанию военной помощи развивающимся странам-партнерам, сообщает газета Yomiuri. Структура получила название OSA (Official Security Assistance) — Официальная помощь в целях безопасности. Предоставить помощь планируется четырем странам: Бангладеш, Малайзии, Фиджи и Филиппинам.

Источник: AP 2022

В Японии уже существует система ODA (Official Development Assistance, Официальная помощь в целях развития). В рамках OSA предполагается оказание помощи, которую невозможно оказать по линии ODA. Новая система помощи рассчитана на «укрепление потенциала безопасности, особенно в развивающихся странах», также она должна «внести вклад в региональную стабильность», пишет издание.

Система будет функционировать в рамках трех принципов вооружений, согласно которым Япония не дает нелетальные вооружения странам, если это нарушает ее международные обязательства или договоры, а также если в стране произошел военный конфликт. По данным Yomiuri, система OSA рассчитана на строительство инфраструктуры — такой как порты или аэродромы, которые используются военными.

В рамка первого этапа военным Филиппин могут поставить радары. Предполагается, что это поможет стране защитить себя от активности Китая в Южно-Китайском море. В бюджет Японии на текущий финансовый год для реализации новой инициативы заложено около 2 млрд иен ($14,9 млн). Yomiuri отмечает, что общая цель OSA и ODA — «противостоять Китаю и России, которые усиливают свои гегемонистские действия».

В январе японский парламент утвердил новую стратегию развития страны. Премьер-министр Фумио Кисида главными вызовами назвал военный конфликт на Украине и исходящие от Китая и КНДР угрозы безопасности в Азии, обосновав ими рекордные расходы на оборону, которые в ближайшие пять лет должны составить 43 трлн ($330 млрд). Однако опросы показывают, что большинство японцев не одобряют милитаризацию страны.

Лаура Кеффер

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Собянин высказался о «новой волне мобилизации»
ЦБ отчитался о небывалых убытках, что ждут экономику России
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта