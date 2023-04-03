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09:31 (мск), источник: РБК

Рогов сообщил о группировке ВСУ для наступления в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) скопили достаточную группировку для наступления в Запорожской области. Об этом сообщил «РИА Новости» член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Спецоперация на Украине
Источник: AFP 2022

«У них скоплено вполне достаточно боевиков и вооружения, чтобы попереть на Запорожском участке фронта. Мы ждем их в любой момент», — сказал Рогов.

По его словам, российская разведка получает данные о поставках Украине новой бронетехники, в том числе западной.

Рогов и раньше предупреждал, что украинские военные готовятся к наступлению в Запорожской области. Так, 30 марта он заявил, что ВСУ стягивают на линию соприкосновения западную бронетехнику и вооружение — гаубицы M777, РСЗО HIMARS, танки. Чиновник считает, что такие вооружение и техника могут позволить Киеву организовать наступление.

29 марта Рогов говорил, что ВСУ готовят несколько сценариев контрнаступления в Запорожской области — сухопутную операцию, а также десантную, которая связана с форсированием Днепра в районе Энергодара и Запорожской АЭС.

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