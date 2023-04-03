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12:51 (мск), источник: © РИА Новости

В ГД внесли проект о запрете расторгать трудовые договоры с мобилизованными

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Рабочая группа по вопросам спецоперации внесла в Госдуму поправки в Трудовой кодекс РФ о запрете расторгать срочные трудовые договоры с мобилизованными и добровольцами, пока они несут службу в зоне СВО, написал в телеграм-канале руководитель группы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Источник: © РИА Новости

«Работодателям запретят расторгать срочные трудовые договоры с мобилизованными и добровольцами, пока они несут службу в зоне спецоперации. Рабочая группа по вопросам СВО внесла в Госдуму поправки в Трудовой кодекс. Аналогичные изменения предложены в закон “О системе государственной службы”. Еще осенью мы приняли изменения в ТК, которые гарантировали мобилизованным сохранение за ними рабочих мест на время участия в боевых действиях», — отметил Турчак.

Он подчеркнул, что действующие нормы все еще позволяют уволить работников, призванных по мобилизации или отправившихся в зону спецоперации добровольно. Эта проблема, по его словам, также была включена во второй доклад рабочей группы президенту РФ.

«Это происходит, если трудовой договор носит срочный характер и истек, когда боец был на фронте. В результате по возвращении “на гражданку” он может оказаться безработным и должен будет искать себе новое место… Предложенные нами поправки обеспечат автоматическое продление срочных трудовых контрактов с мобилизованными и добровольцами и гарантированно сохранят за ними рабочие места», — заключил политик.

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