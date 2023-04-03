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Убийство Владлена Татарского
13:21 (мск), источник: ТАСС

Теракт в Петербурге, нефтедобыча и превентивное использование ВС. Темы брифинга Пескова

Расследование теракта в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, сокращение нефтедобычи странами ОПЕК+, а также размещение ядерного оружия в Белоруссии и использование армии для защиты РФ и ее союзников стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Источник: AP 2022

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

С докладом у президента Владимира Путина будет губернатор Московской области Андрей Воробьев. Остальные мероприятия будут носить закрытый и рабочий характер.

«На этой неделе будет вручение верительных грамот» главе государства новыми послами в РФ. Будет ли на церемонии новый посол США, станет известно позднее: «Список послов мы традиционно озвучим накануне».

О теракте в Петербурге

Это террористический акт, мы с вами видели заявление Национального антитеррористического комитета. Сейчас идет активная фаза следствия.

«Есть данные, что украинские специальные службы могут иметь отношение к планированию этого теракта».

В Кремле желают «скорейшего выздоровления» пострадавшим при теракте, а родным и близким погибшего военкора Максима Фомина (Владлена Татарского) выражают соболезнования. Будет ли Фомин посмертно награжден, Песков пообещал уточнить.

«Россия столкнулась с киевским режимом», а не с новой волной терроризма. «Это режим, который поддерживает террористические действия, это режим, который стоит за убийством Дарьи Дугиной».

Это режим, который стоит за убийствами людей в течение многих лет начиная с 2014 года, именно поэтому проводится специальная военная операция.

О сокращении нефтедобычи

Подозрения США в поддержке нефтедобывающими странами РФ необоснованны: у стран ОПЕК+ «есть самостоятельная линия, самостоятельная заинтересованность в стабилизации». «Россия на постоянной основе контактирует с целым рядом государств ОПЕК+, это обычный процесс, но не более того». «Мы ориентируемся на те решения, которые принимаются нефтедобывающими странами. В данном случае важна позиция и ОПЕК+, и ОПЕК».

«В интересах мировой энергетики поддержание на должном уровне мировых цен на нефть», «который позволит не сокращать инвестиции, не сокращать разведку новых запасов, поскольку сам по себе сектор этот очень инвестиционно емкий».

В обозримой перспективе альтернативные источники энергии не способны обеспечивать поступательное стабильное развитие всех стран, так что приоритет за нефтегазовым сектором.

О ядерном оружии в Белоруссии

«Предлагаю вам ориентироваться на разъяснения Владимира Путина».

Насчет начала обучения белорусских экипажей «Искандера» с 3 апреля — «если Путин говорил, значит, так и будет». «В целом, это прерогатива наших военных».

Ранее Путин сообщил, что Россия по просьбе белорусской стороны разместит свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии, также как США давно это делают на территории своих стран-союзниц. Глава государства добавил, что российская сторона уже помогает белорусским коллегам переоборудовать их самолеты, а также передала Белоруссии комплекс «Искандер», который может быть носителем тактического ядерного оружия.

О превентивном использовании армии

Заложенная в новую редакцию Концепции внешней политики «практика превентивного использования [вооруженных сил] широко применялась и применяется многими странами в мире, прежде всего речь идет о странах коллективного Запада».

«Агрессивное развитие событий вокруг нас делает необходимым, чтобы мы тоже оставляли за собой такое право».

О праздновании Дня Победы

«Разумеется, принимаются и будут приниматься усиленные меры для обеспечения безопасности».

«Каких-либо изменений в планах проведения парада нет».

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