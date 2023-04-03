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16:41 (мск), источник: RTVi

«Долгожданный конец эпохи»: что пишет западная пресса о результатах выборов в Финляндии и Черногории

2 апреля в двух европейских странах прошли парламентские и президентские выборы. В Финляндии Социал-демократическая партия (СДП) премьер-министра Санны Марин заняла лишь третье место, набрав 19,9% голосов, уступив правоцентристской «Коалиционной партии» и партии «Истинные финны», которые набрали 20,8% и 20,1% голосов. В президентских выборах Черногории действующего главу государства Мило Джукановича победил Яков Милатович.

Источник: AFP 2022

Как на результаты выборов отреагировала иностранная пресса — в материале RTVI.

Guardian:

«Марин стала самым молодым премьер-министром в мире, когда в 2019 году возглавила СДП и заняла премьерское кресло. Она успешно провела страну через пандемию COVID и привела на порог вступления в НАТО».

Решение Марин наслаждаться общественной жизнью стало темой для газетных заголовков. Фанаты приветствовали ее как восходящую звезду левоцентристов и образец для нового поколения молодых женщин-лидеров. Критики говорят, что ее поведение порой было неуместным для ее работы.

«В прошлом году ей пришлось извиниться и пройти тест на наркотики. Но она защищала свое право на вечеринки после того, как появились фотографии и видео, где она пьет и танцует с друзьями. Ее личная популярность оставалась высокой, но, с учетом прогноза рецессии и резкого роста инфляции, обвинения лидеров оппозиции в чрезмерных государственных займах и раздутых государственных расходах (…) достигли цели».

The New York Times:

«Госпожа Марин была новым лицом нового поколения и оказала большое влияние за пределами Финляндии, хотя внутри страны вызывала больше споров. Она получила хорошие оценки за свою работу на посту премьер-министра, особенно по таким вопросам, как [конфликт] на Украине и членство в НАТО. Согласно опросам, она пользуется большей популярностью, чем ее партия».

Однако избирательная кампания в основном касалась экономических вопросов — размера долга страны, жизнеспособности ее системы соцобеспечения, миграционной политики.

«Здесь Марин и ее социал-демократы вызвали больше критики и оказались уязвимы (…) В целом, как и на недавних выборах в Италии и Швеции, голосование показало сдвиг вправо».

Le Figaro:

«Формирование правительства традиционно занимает несколько недель или даже месяцев. Ожидается, что Санна Марин будет исполнять обязанности на следующей неделе, когда Финляндия официально вступит в НАТО. Выборы ничего не меняют с точки зрения вступления в военный альянс: все основные партии теперь поддерживают это».

Источник: AFP 2022

BBC:

«Хотя президентский пост в Черногории в значительной степени носит церемониальный характер, победа может повысить шансы партии победителя на парламентских выборах 11 июня».

Во время предвыборной кампании Милатович обещал обуздать коррупцию, повысить уровень жизни и укрепить связи с Европейским союзом и соседней Сербией. 37-летний кандидат получил поддержку от партий, близких к Сербии, России и православной церкви.

The New York Times:

«[Поражение Джукановича] вселило Балканам надежду на долгожданный конец политической эпохи, отмеченной югославскими войнами начала 1990-х годов (…) Поражение лидера, который начинал свою политическую карьеру в бывшей Югославии, подняло дух оппозиционных групп в других балканских странах, особенно в соседней Сербии, чей собственный лидер-ветеран Александр Вучич также начал свою карьеру в Югославии и был неотъемлемой частью сербской политики в течение десятилетий».

Reuters:

Воскресное голосование состоялось после года политической нестабильности, в течение которого два правительства, пришедшие к власти после протестов 2020 года, поддержанных влиятельной Сербской православной церковью, были свергнуты вотумами недоверия.

«Люди ясно дали понять, что они хотят перемен и что новая политическая элита должна уделять больше внимания их проблемам и потребностям», — заявил Милош Бесич, преподаватель политологии Белградского университета.

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