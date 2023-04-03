«Долгожданный конец эпохи»: что пишет западная пресса о результатах выборов в Финляндии и Черногории

Как на результаты выборов отреагировала иностранная пресса — в материале RTVI.
«Марин стала самым молодым премьер-министром в мире, когда в 2019 году возглавила СДП и заняла премьерское кресло. Она успешно провела страну через пандемию COVID и привела на порог вступления в НАТО».
«В прошлом году ей пришлось извиниться и пройти тест на наркотики. Но она защищала свое право на вечеринки после того, как появились фотографии и видео, где она пьет и танцует с друзьями. Ее личная популярность оставалась высокой, но, с учетом прогноза рецессии и резкого роста инфляции, обвинения лидеров оппозиции в чрезмерных государственных займах и раздутых государственных расходах (…) достигли цели».
«Госпожа Марин была новым лицом нового поколения и оказала большое влияние за пределами Финляндии, хотя внутри страны вызывала больше споров. Она получила хорошие оценки за свою работу на посту премьер-министра, особенно по таким вопросам, как [конфликт] на Украине и членство в НАТО. Согласно опросам, она пользуется большей популярностью, чем ее партия».
«Здесь Марин и ее социал-демократы вызвали больше критики и оказались уязвимы (…) В целом, как и на недавних выборах в Италии и Швеции, голосование показало сдвиг вправо».
«Формирование правительства традиционно занимает несколько недель или даже месяцев. Ожидается, что Санна Марин будет исполнять обязанности на следующей неделе, когда Финляндия официально вступит в НАТО. Выборы ничего не меняют с точки зрения вступления в военный альянс: все основные партии теперь поддерживают это».
«Хотя президентский пост в Черногории в значительной степени носит церемониальный характер, победа может повысить шансы партии победителя на парламентских выборах 11 июня».
«[Поражение Джукановича] вселило Балканам надежду на долгожданный конец политической эпохи, отмеченной югославскими войнами начала 1990-х годов (…) Поражение лидера, который начинал свою политическую карьеру в бывшей Югославии, подняло дух оппозиционных групп в других балканских странах, особенно в соседней Сербии, чей собственный лидер-ветеран Александр Вучич также начал свою карьеру в Югославии и был неотъемлемой частью сербской политики в течение десятилетий».
«Люди ясно дали понять, что они хотят перемен и что новая политическая элита должна уделять больше внимания их проблемам и потребностям», — заявил Милош Бесич, преподаватель политологии Белградского университета.