Путин наградил военкора Татарского орденом Мужества посмертно

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить Фомина Максима Юрьевича (Владлена Татарского) орденом Мужества (посмертно)», — гласит указ за подписью главы государства.
Напомним, вечером 2 апреля прогремел взрыв в кафе «Стрит-бар» в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. Сам он погиб, также пострадало более 30 человек. Бомбу в статуэтке пронесла на мероприятие Дарья Трепова и подарила её блогеру. После преступления женщина попыталась скрыться, сменив образ. СК уже её задержал. На допросе Трепова рассказала легенду о «жучке» в статуэтке и задании от кураторов.