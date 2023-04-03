Тест: отличите реальность от розыгрыша День смеха - идеальный день, чтобы порадовать вас шуточным тестом. Попробуйте угадать, какие из этих событий не были чьей-то шуткой.
Фоторепортажи
6В Японии сакура зацвела раньше срока
9Лучшие снимки конкурса медицинских фотографий
Главное
Главные новости к вечеру 3 апреля
20:26 (мск), источник: Life.ru

Путин наградил военкора Татарского орденом Мужества посмертно

Президент РФ Владимир Путин наградил военного журналиста Максима Фомина (Владлена Татарского) посмертно орденом Мужества. Соответствующий указ опубликовала пресс-служба Кремля.

Источник: РИА "Новости"

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить Фомина Максима Юрьевича (Владлена Татарского) орденом Мужества (посмертно)», — гласит указ за подписью главы государства.

Напомним, вечером 2 апреля прогремел взрыв в кафе «Стрит-бар» в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. Сам он погиб, также пострадало более 30 человек. Бомбу в статуэтке пронесла на мероприятие Дарья Трепова и подарила её блогеру. После преступления женщина попыталась скрыться, сменив образ. СК уже её задержал. На допросе Трепова рассказала легенду о «жучке» в статуэтке и задании от кураторов.

Справка
Что известно о взрыве в кафе в ПетербургеВоенкор Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге. По последним данным, ранения получили около 30 человек
Следите за развитием темыУбийство военкора Татарского
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Почему Запад принёс в жертву в Петербурге оппозиционерку
Чьё задание выполняла Дарья Трепова, подозреваемая в теракте
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта