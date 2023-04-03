Небензя заявил о законности места России в Совбезе ООН

«Место Российской Федерации в Совете безопасности полностью законно», — сообщил он журналистам.
Небензя также отметил, что данный вопрос был решен в результате согласования со всеми членами бывшего Советского союза, включая Украину, и любые попытки пересмотреть действующий статус РФ являются «тупиковой дорогой».
Россия с 1 апреля на месяц стала председателем Совета безопасности ООН, одними из ключевых тем для обсуждения в это время станут «эффективная многосторонность», риски при экспорте вооружений, ближневосточное урегулирование. Как ожидается, глава МИД РФ Сергей Лавров будет председательствовать в Совбезе в ходе ряда заседаний.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, комментируя председательство РФ в СБ ООН, написал в Twitter, что это событие «подходит для первоапрельского дня смеха». Он добавил, что ЕС будет «противостоять любым злоупотреблениям» России, которые якобы могут быть в Совете безопасности ООН во время ее председательства.
Совет безопасности — постоянно действующая структура ООН, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Сейчас в Совбезе всегда заседают 15 стран: пять постоянных членов и 10 временных. Постоянные — Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Они обладают правом вето. Десять остальных избираются на два года. Бразилия, ОАЭ, Албания, Гана и Габон избраны на 2022 и 2023 годы. Япония, Эквадор, Швейцария, Мозамбик и Мальта — на 2023 и 2024 годы.
Каждый месяц председательство в Совбезе передается от одной страны к другой.