США сообщили Израилю о возможности частичного соглашения с Ираном по атому

Дискуссии в Белом доме относительно частичного соглашения с Ираном свидетельствуют о новом подходе американской администрации к кризису вокруг иранской ядерной программы и показывают, насколько Вашингтон обеспокоен прогрессом, достигнутым иранцами в области ядерной программы за последние два года, отмечает издание.
Идея, обсуждаемая в Белом доме, состоит в том, чтобы попытаться достичь соглашения, которое не предусматривает полный возврат к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) 2015 года, а больше напоминает временное соглашение, подписанное между Ираном и странами P5+1 в Женеве в ноябре 2013 года.
Временное соглашение 2013 года предусматривало замораживание части иранской ядерной программы в обмен на частичное снятие санкций. Затем временное соглашение было подписано сроком на шесть месяцев, но несколько раз продлевалось до подписания полного ядерного соглашения в июле 2015 года.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — СВПД, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США под руководством президента Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений по ядерным исследованиям, центрифугам и уровню обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.
В последние месяцы израильский премьер Биньямин Нетаньяху активно пытается консолидировать международное сообщество в вопросе недопущения получения Ираном ядерного оружия. Ядерные амбиции Тегерана рассматриваются в Израиле в качестве серьезной угрозы национальной безопасности.