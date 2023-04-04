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00:49 (мск), источник: © РИА Новости

США сообщили Израилю о возможности частичного соглашения с Ираном по атому

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 апр — РИА Новости. США проинформировали Израиль о возможности заключения соглашения с Ираном, которое будет основано на частичной заморозке ядерной программы в обмен на определенное ослабление санкций, сообщил в понедельник израильский портал Walla со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников, западных дипломатов и американских экспертов. По данным портала, Иран получил детали предложения, однако на данном этапе отверг его.

Источник: AP 2022

Дискуссии в Белом доме относительно частичного соглашения с Ираном свидетельствуют о новом подходе американской администрации к кризису вокруг иранской ядерной программы и показывают, насколько Вашингтон обеспокоен прогрессом, достигнутым иранцами в области ядерной программы за последние два года, отмечает издание.

Идея, обсуждаемая в Белом доме, состоит в том, чтобы попытаться достичь соглашения, которое не предусматривает полный возврат к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) 2015 года, а больше напоминает временное соглашение, подписанное между Ираном и странами P5+1 в Женеве в ноябре 2013 года.

Временное соглашение 2013 года предусматривало замораживание части иранской ядерной программы в обмен на частичное снятие санкций. Затем временное соглашение было подписано сроком на шесть месяцев, но несколько раз продлевалось до подписания полного ядерного соглашения в июле 2015 года.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — СВПД, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США под руководством президента Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений по ядерным исследованиям, центрифугам и уровню обогащения урана.

В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.

В последние месяцы израильский премьер Биньямин Нетаньяху активно пытается консолидировать международное сообщество в вопросе недопущения получения Ираном ядерного оружия. Ядерные амбиции Тегерана рассматриваются в Израиле в качестве серьезной угрозы национальной безопасности.

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