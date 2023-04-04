Небензя заявил, что Россия не экспортировала ни зернышка по сделке с ООН

«По меморандуму между Россией и ООН, второй части сделки, мы не экспортировали ни одного зернышка», — сказал постпред.
Кроме того, Россия смогла переправить только десятую часть своих заблокированных в европейских портах удобрений, заявил дипломат. А также подчеркнул, что они были бесплатно переданы развивающимся странам, а не проданы.
«Из 300 тыс. т удобрений были экспортированы, а вернее сказать эвакуированы, 30 тыс. т, причем одно из судов все еще находится в пути», — отметил Небензя.
Зерновое соглашение Россия, Украина, Турция и ООН (последние две как посредники) заключили в прошлом июле. Одна часть договоренностей («Черноморская зерновая инициатива») касалась вывоза зерна с Украины, другая (меморандум о взаимопонимании между Россией и ООН) — снятия препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений.
Договор истек 18 ноября прошлого года и был автоматически продлен на 120 дней, до 18 марта, в отсутствие возражений какой-либо стороны. С 18 марта сделку продлили еще на 60 дней.
Российская сторона не раз заявляла, что вторая часть соглашения не выполняется. Небензя предупреждал, что за два месяца, на которые была продлена сделка, Запад должен «при содействии ООН вывести из-под своих санкций всю цепочку операций, сопровождающих российский сельскохозяйственный экспорт». От этого будет зависеть дальнейшая судьба соглашения, подчеркивал он.
При этом на Украине заявляли, что соглашение с Турцией и ООН предусматривает продление как минимум на 120 дней. Киев не уведомлял Москву, что выступает против продления сделки на 60 дней, говорил в ответ первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.