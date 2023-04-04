Пекин высказался о позиции Европы в разрешении украинского кризиса

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Китай сыграть «конструктивную» роль в мирном урегулировании конфликта на Украине якобы из-за возможности Пекина повлиять на РФ.
«Мы готовы обсуждать с европейской стороной политическое урегулирование кризиса, мы также ожидаем, что европейская сторона продемонстрирует стратегическую независимость и политическую мудрость и предпримет решительные шаги для достижения долгосрочного мира и стабильности в Европе», — сказала дипломат, комментируя слова главы Еврокомиссии.
Мао Нин подчеркнула, что Китай не является стороной украинского кризиса, добавив, что Пекин активно выступает за мирное решение конфликта.
Мао Нин сообщила в понедельник, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 5—7 апреля посетит Китай.
МИД КНР ранее опубликовал содержащее 12 пунктов заявление с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации. Китай также выступил против злоупотребления односторонними санкциями в контексте украинского конфликта, так как они не способствуют разрешению кризиса.