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12:32 (мск), источник: © РИА Новости

Пекин высказался о позиции Европы в разрешении украинского кризиса

ПЕКИН, 4 апр — РИА Новости. Китай готов обсуждать с Евросоюзом политическое урегулирование украинского кризиса, надеется, что ЕС продемонстрирует «стратегическую независимость и политическую мудрость», заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Китай сыграть «конструктивную» роль в мирном урегулировании конфликта на Украине якобы из-за возможности Пекина повлиять на РФ.

«Мы готовы обсуждать с европейской стороной политическое урегулирование кризиса, мы также ожидаем, что европейская сторона продемонстрирует стратегическую независимость и политическую мудрость и предпримет решительные шаги для достижения долгосрочного мира и стабильности в Европе», — сказала дипломат, комментируя слова главы Еврокомиссии.

Мао Нин подчеркнула, что Китай не является стороной украинского кризиса, добавив, что Пекин активно выступает за мирное решение конфликта.

Мао Нин сообщила в понедельник, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 5—7 апреля посетит Китай.

МИД КНР ранее опубликовал содержащее 12 пунктов заявление с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации. Китай также выступил против злоупотребления односторонними санкциями в контексте украинского конфликта, так как они не способствуют разрешению кризиса.

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