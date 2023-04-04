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12:19 (мск), источник: © РИА Новости

В Госдуме подготовят поправки о полном запрете вейпов в России

Депутат Хамзаев заявил, что в Госдуме подготовят поправки о полном запрете вейпов в России.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Депутаты Госдумы планируют подготовить поправки о полном запрете вейпов в России, а не ограничить их продажу для несовершеннолетних, как предлагалось некоторыми парламентариями ранее, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев («Единая Россия»).

«На Совете Государственной Думы 3 апреля (спикер Думы) Вячеслав Володин призвал депутатов остаться на позиции полного запрета вейпов в России, принято решение Совета», — заявил парламентарий. По его словам, соответствующие поправки могут быть внесены в правительственные законопроекты ко второму чтению рассмотрения документов.

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