12:19 (мск), источник: © РИА Новости
В Госдуме подготовят поправки о полном запрете вейпов в России
Депутат Хамзаев заявил, что в Госдуме подготовят поправки о полном запрете вейпов в России.
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Депутаты Госдумы планируют подготовить поправки о полном запрете вейпов в России, а не ограничить их продажу для несовершеннолетних, как предлагалось некоторыми парламентариями ранее, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев («Единая Россия»).
«На Совете Государственной Думы 3 апреля (спикер Думы) Вячеслав Володин призвал депутатов остаться на позиции полного запрета вейпов в России, принято решение Совета», — заявил парламентарий. По его словам, соответствующие поправки могут быть внесены в правительственные законопроекты ко второму чтению рассмотрения документов.