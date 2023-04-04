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12:22 (мск), источник: © РИА Новости

Глава СПЧ призвал закрыть «Википедию» и создать ее альтернативу

Глава СПЧ Фадеев призвал двигаться к отказу от «Википедии» из-за ее политизированности.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. «Википедия» содержит много исторических и политических искажений, нужно создать ее альтернативу и закрыть ее, считает глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев.

«Мое мнение относительно “Википедии” — ее надо закрыть, но она же удобна в некоторых аспектах… очень удобна для получения справок, там много искажений, мягко говоря, когда речь идет о политике, об истории, а вот простые вещи удобно, альтернативы то нет… Нужно как можно быстрее создать альтернативу и закрыть “Википедию” — это моя позиция», — сказал Фадеев на пресс-конференции, приуроченной к Международному дню интернета, в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия Сегодня».

Он отметил, что не призывает закрыть ее уже завтра, но, конечно, надо двигаться к этому, потому что это идеологический, политизированный продукт.

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