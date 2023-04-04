Медведев: несистемная оппозиция желает гибели России

«Маски сброшены. Вот он, “цвет” нашей несистемной оппозиции, — он воюет со своим народом, он взрывает и убивает. Эти мерзавцы не только открыто желают поражения России и гибели нашей Родины, теперь они казнят своих соотечественников», — написал он в своем Telegram-канале.
Медведев допустил, что исполнителей терактов действительно могли использовать. Однако, подчеркнул политик, это не избавит их «от справедливой кары». В то же время люди, которые профинансировали теракт, «остаются пока без возмездия», обратил он внимание.
Медведев обвинил «так называемую непримиримую оппозицию» в войне против собственной страны при поддержке Запада. Представителей радикальной оппозиции он назвал «заурядными террористами и убийцами».
«С террористами не договариваются. Их истребляют как бешеных собак с текущей изо рта ядовитой слюной. Без лишних пафосных слов. Именно это и есть высшая справедливость», — заключил Медведев.
Ранее теракт в Санкт-Петербурге прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он обвинил в инциденте киевский режим и отметил, что «к созданию в центре Европы террористического государства» (Украины) привела поддержка США и ЕС. Володин подчеркнул, что терроризму нет оправдания, и отметил, что «с террористами не ведут переговоры, их уничтожают».
Вечером 2 апреля произошел взрыв в баре «Патриот» на Университетской набережной Санкт-Петербурга, где проходил творческий вечер Владлена Татарского (Максима Фомина). В результате военкор погиб. По последним данным, пострадали 40 человек, включая троих подростков.
Подозреваемую в убийстве Дарью Трепову задержали 3 апреля. Она призналась, что принесла в заведение статуэтку, которая впоследствии взорвалась, и отметила, что готова позже рассказать о том, кто передал этот бюст. Ранее сегодня СК предъявил ей обвинение по двум статьям УК РФ.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) назвал произошедшее терактом и обвинил в причастности спецслужбы Украины, которые привлекли агентов из числа сторонников ФБК (признан экстремистской организацией и запрещен, признан иноагентом, ликвидирован). Изначально по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Позже дело переквалифицировали в теракт.