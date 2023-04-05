Болтон прокомментировал дело Трампа приписываемыми Берии словами

«Я сначала подумал о Лаврентии Берии, который был главой НКВД. Он как-то сказал [Иосифу] Сталину: “Был бы человек, а статья найдется”», — сказал он.
Авторство Берии в отношении этой фразы не подтверждено.
Болтон при этом выразил мнение, что судебный процесс против Трампа не увенчается успехом. «Обвинения даже слабее, чем я думал. Я считаю, что Трампа быстро оправдают», — отметил он.
Болтон пояснил, что для признания вины будет необходимо доказать, что Трамп пытался скрыть нарушения в ходе избирательной кампании 2016 года, а сделать это, полагает он, практически невозможно.
Ранее во вторник Трампу были предъявлены обвинения по 34 пунктам фальсификации финансовой отчесности компании Trump Organization («Трамп организейшн»). Сама по себе фальсификация финансовой отчетности не предполагает наказания в виде тюремного заключения, однако оно ужесточается, если фальсификации предпринимаются, чтобы скрыть другое преступление. По версии прокуратуры, Трамп пытался скрыть некие правонарушения, допущенные в ходе избирательной кампании 2016 года.