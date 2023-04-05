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04:05 (мск), источник: Коммерсантъ

Трамп назвал уголовное дело против него «вмешательством в выборы»

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что возбужденное против него уголовное дело является вмешательством в выборы. Об этом он сказал в ходе заявления в поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

Источник: Reuters

«Это масштабное вмешательство в выборы. …Я никогда не думал, что подобное может произойти в Америке — никогда не думал, что это может случиться. Единственное преступление, которое я совершил, — это бесстрашная защита нашей нации от тех, кто стремится ее уничтожить», — сказал экс-президент (цитата по трансляции The Telegraph).

Он также заявил, что окружной прокурор Нью-Йорка Элвин Брэгг построил свою предвыборную кампанию на заявлениях о том, что он сможет «достать» Трампа.

«Наша страна катится в ад», — добавил экс-президент.

Вчера Трампа взяли под арест и доставили в суд Нью-Йорка, где предъявили обвинения в «фальсификации деловой документации первой степени» по 34 эпизодам. После слушаний арест с него был снят. Как отмечает прокуратура, конечной целью фальсификаций было сокрытие информации, которая могла помешать победе Дональда Трампа на выборах-2016. Обвинение по каждому из пунктов предполагает максимальное наказание в виде четырех лет тюремного заключения.

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Эрдни Кагалтынов

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Трамп Дональд