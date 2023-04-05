Эрдоган призвал к реформе Совбеза ООН

«Нынешний порядок, который заключает судьбу человечества в ловушку между пятью странами, не является устойчивым. Крайне необходимо, чтобы СБ ООН был реформирован с инклюзивным и всеобъемлющим пониманием», — убежден Эрдоган (цитата по Anadolu).
Пять постоянных членов СБ ООН — Великобритания, Китай, Россия, США и Франция. Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу еще в марте 2022 года говорил, что Совбез ООН нуждается в реформах. В декабре Индия выступила за реформу СБ, призвав включить в него страны Латинской Америки, Африки и Азии. В феврале в МИД Японии сказали, что нужно провести реформу Совбеза, а также обвинили Россию в злоупотреблении статусом постоянного члена СБ.
На фоне российской военной операции на Украине некоторые страны неоднократно призывали исключить Россию из Совбеза ООН. США признавали, что пока не видят такой возможности. В офисе генсека ООН считают, что подобные призывы «не способствуют миру».