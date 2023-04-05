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12:47 (мск), источник: Коммерсантъ

Профильный комитет ГД поддержал поправки о лишении гражданства за повторную дискредитацию армии

Комитет Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками к второму чтению проекта закона «О гражданстве» поддержал поправки о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию ВС РФ, призывы к нарушению территориальной целостности РФ и дезертирство.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Изменения коснулись ст. 24 законопроекта («Прекращение гражданства Российской Федерации вследствие совершения преступления»).

Комитет рекомендовал к принятию поправки, подразумевающие лишение гражданства за «совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации».

Так, приобретенное гражданство будет прекращено в случае, если его обладатель совершил преступления по ст. ст. 280.2 УК РФ («Нарушение территориальной целостности Российской Федерации»), 280.3 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан»), 338 УК РФ («Дезертирство»).

Законопроект «О гражданстве» президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму в декабре 2021-го. Поправки о лишении приобретенного гражданства глава государства внес в марте 2022 года.

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Григорий Лейба

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