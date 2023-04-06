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00:14 (мск), источник: РБК

Politico узнала о «заморозке» Китаем общения с США на высшем уровне

Китай откладывает визит Блинкена и беседу Байдена с Си, в этом есть доля «дипломатического театра», но вместе с тем и риск глобальных последствий в случае крупного кризиса. В Белом доме предупредили, что «будут нарастать проблемы».

Источник: AP 2022

Власти Китая фактически заморозили контакты с первыми лицами США после инцидента с китайским воздушным шаром, сбитым над американской территорией, пишет Politico на основании данных действующего чиновника в США и бывшего сотрудника Госдепартамента.

В частности, перенесен визит в Китай госсекретаря США Энтони Блинкена и других высокопоставленных чиновников, не состоялся телефонный разговор американского президента Джо Байдена и китайского лидера Си Цзиньпина, несмотря на попытки Вашингтона продолжить диалог.

Как пишет Politico, в отмене Китаем бесед высших должностных лиц «всегда есть определенная степень дипломатического театра», однако в Вашингтоне считают стабильную связь с лидерами Китая и России своим приоритетом.

Источники среди американских чиновников выразили опасение, что препятствия со стороны Пекина к диалогу с Вашингтоном могут иметь глобальные последствия в случае крупного кризиса.

О сложностях в переговорах с китайской стороной в Белом доме говорили и официально. Координатор Совета национальной безопасности по Индо-Тихоокеанскому региону Курт Кэмпбелл на прошлой неделе указал, что Китай «неохотно вступает в диалог» по вопросам укрепления доверия, кризисных коммуникаций или горячих линий. «Учитывая тот факт, что наши силы действуют в непосредственной близости, у нас будут нарастать проблемы», — предупредил он.

В Пекине возмущены контактами американских чиновников с властями Тайваня, а также продажей острову оружия со стороны США. Кроме того, 5 апреля с тайваньским президентом Цай Инвень встретился спикер палаты представителей США, конгрессмен-республиканец Кевин Маккарти. Встреча прошла в Калифорнии, политики обсудили сотрудничество США и Тайваня.

«Я считаю, что наша связь сейчас крепче, чем когда-либо в моей жизни», — сказал Маккарти. Инвень отметила, что «Тайвань не изолирован».

Китай регулярно проводит военные учения близ берегов Тайваня, который считает своей провинцией. Китайский лидер прошлой осенью потребовал от армии «сосредоточиться на подготовке к войне».

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