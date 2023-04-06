Переговоры с Киевом по Крыму исключены, заявили в Госдуме

Ранее замглавы офиса Владимира Зеленского Андрей Сибига заявил, что Киев готов к дипломатическим переговорам с Россией по Крыму, если украинские войска дойдут до его границ. Он добавил, что Украина не исключает и военный путь взятия Крыма под свой контроль.
«Их самоуверенность и наглость поражает. Им стоит думать о сохранении границ оставшейся части Украины. Переговоры по статусу Крыма исключены. Россия не торгует своими людьми и территориями. Попытки украинских войск посягнуть на российские территории получат сокрушительный удар. Никаких переговоров с Зеленским вести никто не будет. Он не принимает решения, все его шаги согласованы с Вашингтоном», — сказал Шеремет агентству.
По его словам, пусть Зеленский и его команда и дальше занимаются аутотренингом, внушая себе несбыточную мечту и желание вернуть Крым, но на практике все их попытки встретят жесткий отпор.
«Если и возможны переговоры, то только на условиях России. А это полная деоккупация всей оставшейся территории Украины от нацистского режима, денацификация и сдача Зеленского в плен», — подчеркнул депутат ГД.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».