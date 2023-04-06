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Спецоперация на Украине
12:19 (мск), источник: Ведомости

Си Цзиньпин и Эммануэль Макрон встретились в Пекине

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился перед Домом народных собраний (парламентом) с приехавшим в Пекин президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает Reuters. Перед началом встречи Макрон написал в Twitter, что в ходе переговоров он планирует обсудить с Си Цзиньпином ведущую роль Китая в построении мира, а также климат и продовольственную безопасность.

Источник: AP 2022

Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыли в Китай накануне, 5 апреля. Их визит продлится до 7 апреля. Ранее Макрон уже провел встречу с премьер-министром госсовета КНР Ли Цяном. Уточняется, что это первый визит Макрона в Китай с 2019 г.

5 апреля посол КНР в ЕС Фу Цун назвал риторическим приемом выражение о «безграничной дружбе» России и Китая, закрепленное в декларации, подписанной в феврале 2022 г. Путиным и Си Цзиньпином. Дипломат подчеркнул, что Пекин не поддерживает спецоперацию России на Украине, а также не оказывает России военную помощь. При этом, отметил Фу Цун, правительство КНР считает, что причины начала конфликта сложнее, чем их пытается преподнести Запад.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на это подчеркнул, что весь контекст отношений Москвы и Пекина изложен в двух документах, подписанных в конце марта по итогам трехдневной поездки председателя КНР Си Цзиньпина в Россию.

4 апреля Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС обеспокоен «дружеской позицией» Китая по отношению к РФ, и призвала Пекин «конструктивно повлиять» на Москву. В ответ в МИД КНР отметили, что готовы обсуждать с ЕС политическое урегулирование ситуации на Украине.

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