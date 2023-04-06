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14:18 (мск), источник: ТАСС

Ответ на расширение НАТО и посредничество КНР по Украине. Темы брифинга Пескова

Взаимодействие России и Белоруссии, ответ на расширение НАТО, перспективы посредничества Китая по урегулированию на Украине, а также харизматичность современных российских политиков стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Источник: AP 2022

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Президент Владимир Путин участвует (с 13:00 мск) в заседании Высшего государственного совета Союзного государства РФ и Белоруссии, оно пройдет в Большом Кремлевском дворце. Далее ожидается рабочий обед.

Накануне у Путина было продуктивное общение с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которое «затянулось далеко за полночь». «Обсуждались все те вопросы, которые президенты обозначили в самом начале беседы».

Путин проведет двусторонние встречи с четырьмя главами новых российских регионов — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

О встрече представителя Эрдогана с Путиным

«Действительно, такая встреча [представителя президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагима Калына и Путина] имела место. Да, там обсуждалась реализация крупных проектов, которая на повестке дня между нашими двумя странами, включая и [АЭС] “Аккую”.

«Говорили о том, как нужно отметить» в торжественной обстановке первую загрузку топлива в АЭС. «Россия будет должным образом участвовать в этой церемонии».

О возможностях КНР для урегулирования на Украине

Китай обладает весьма эффективным и внушительным потенциалом по оказанию посреднических услуг. И недавние дипломатические успехи Пекина с Ираном и Саудовской Аравией «это красноречиво продемонстрировали».

«В случае с Украиной ситуация пока сложная, пока она не демонстрирует каких-либо перспектив для мирного урегулирования». «Пока иных путей для нас, кроме как продолжения СВО, нет».

О недовольстве НАТО размещением ядерного оружия в Белоруссии

НАТО расширяется в сторону границ России. Не Россия приближается своей инфраструктурой военной к границам НАТО.

«Это движение доставляет нам хлопоты». «Переживая за нашу безопасность, мы принимаем меры, чтобы ее обеспечить». Это делается для того, чтобы «сбалансировать всю архитектуру безопасности» в Европе.

О военных учениях Сербии и НАТО

«Попытки привлечь Сербию на сторону тех, кто занимает антироссийскую позицию, предпринимаются постоянно». «Белград находится под страшным давлением».

В Кремле будут «очень внимательно» наблюдать за учениями Сербии и НАТО.

Об объединении Польши и Украины

Если [говоря о скором отсутствии границ между Польшей и Украиной] господин [украинский президент Владимир] Зеленский имел в виду поглощение Украины со стороны Польши, здесь нужно разобраться.

«Если господин Зеленский хочет объявить, что больше не будет украинского языка, а будет польский язык, такие прецеденты были». «Вряд ли это можно как-то понять», так что стоит «набраться терпения и следить за заявлениями господина Зеленского», «чтобы понять план» украинского президента.

О снятии моратория на смертную казнь

«В Кремле нет никакой позиции, этот вопрос никак у нас не обсуждается».

О Жириновском

«Трудно переоценить роль [умершего год назад лидера ЛДПР Владимира] Жириновского в формировании и развитии нашей политической системы».

С тем, что равных по харизме Жириновскому политиков сейчас в РФ нет, в Кремле не согласны: «Конечно, Жириновский набирал свой вес политический, свой опыт в течение нескольких десятилетий».

«Но и сейчас тоже мы видим: [Либерально-демократическая] партия продолжает развитие, при нынешнем руководителе тоже достаточно активную занимает позицию по текущим вопросам». «Партия абсолютно не занимает какую-то пассивную позицию», ее члены «продолжают дело Жириновского».

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