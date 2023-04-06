Ответ на расширение НАТО и посредничество КНР по Украине. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Президент Владимир Путин участвует (с 13:00 мск) в заседании Высшего государственного совета Союзного государства РФ и Белоруссии, оно пройдет в Большом Кремлевском дворце. Далее ожидается рабочий обед.
Накануне у Путина было продуктивное общение с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которое «затянулось далеко за полночь». «Обсуждались все те вопросы, которые президенты обозначили в самом начале беседы».
Путин проведет двусторонние встречи с четырьмя главами новых российских регионов — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
О встрече представителя Эрдогана с Путиным
«Действительно, такая встреча [представителя президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагима Калына и Путина] имела место. Да, там обсуждалась реализация крупных проектов, которая на повестке дня между нашими двумя странами, включая и [АЭС] “Аккую”.
«Говорили о том, как нужно отметить» в торжественной обстановке первую загрузку топлива в АЭС. «Россия будет должным образом участвовать в этой церемонии».
О возможностях КНР для урегулирования на Украине
Китай обладает весьма эффективным и внушительным потенциалом по оказанию посреднических услуг. И недавние дипломатические успехи Пекина с Ираном и Саудовской Аравией «это красноречиво продемонстрировали».
«В случае с Украиной ситуация пока сложная, пока она не демонстрирует каких-либо перспектив для мирного урегулирования». «Пока иных путей для нас, кроме как продолжения СВО, нет».
О недовольстве НАТО размещением ядерного оружия в Белоруссии
НАТО расширяется в сторону границ России. Не Россия приближается своей инфраструктурой военной к границам НАТО.
«Это движение доставляет нам хлопоты». «Переживая за нашу безопасность, мы принимаем меры, чтобы ее обеспечить». Это делается для того, чтобы «сбалансировать всю архитектуру безопасности» в Европе.
О военных учениях Сербии и НАТО
«Попытки привлечь Сербию на сторону тех, кто занимает антироссийскую позицию, предпринимаются постоянно». «Белград находится под страшным давлением».
В Кремле будут «очень внимательно» наблюдать за учениями Сербии и НАТО.
Об объединении Польши и Украины
Если [говоря о скором отсутствии границ между Польшей и Украиной] господин [украинский президент Владимир] Зеленский имел в виду поглощение Украины со стороны Польши, здесь нужно разобраться.
«Если господин Зеленский хочет объявить, что больше не будет украинского языка, а будет польский язык, такие прецеденты были». «Вряд ли это можно как-то понять», так что стоит «набраться терпения и следить за заявлениями господина Зеленского», «чтобы понять план» украинского президента.
О снятии моратория на смертную казнь
«В Кремле нет никакой позиции, этот вопрос никак у нас не обсуждается».
«Трудно переоценить роль [умершего год назад лидера ЛДПР Владимира] Жириновского в формировании и развитии нашей политической системы».
С тем, что равных по харизме Жириновскому политиков сейчас в РФ нет, в Кремле не согласны: «Конечно, Жириновский набирал свой вес политический, свой опыт в течение нескольких десятилетий».
«Но и сейчас тоже мы видим: [Либерально-демократическая] партия продолжает развитие, при нынешнем руководителе тоже достаточно активную занимает позицию по текущим вопросам». «Партия абсолютно не занимает какую-то пассивную позицию», ее члены «продолжают дело Жириновского».