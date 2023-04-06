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14:21 (мск), источник: ТАСС

Путин сообщил об уничтожении ВСУ на одном из участков 14 своих военных, сдавшихся в плен

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Вооруженные силу Украины (ВСУ) на одном из участков уничтожили 14 собственных военных, сдавшихся в плен, при этом пострадали и российские военнослужащие.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Вот вчера доложили: на одном из участков соприкосновения 14 человек — военнослужащих украинской армии — сдались в плен. Четырнадцать! Но было уже поздно, и наши остались там с ними, несколько человек. Даже не охраняли, чтобы потом с утра с ними, вывезти их из зоны боевых действий. Триста снарядов противник положил в одно место! Уничтожил всех своих военнослужащих», — рассказал Путин на встрече в четверг с временно исполняющим обязанности главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. «К сожалению, и наши ребята пострадали», — добавил президент.

Он подчеркнул, что РФ на Украине имеет дело с крайне жестоким режимом, не щадящим ни россиян, ни своих.

«К сожалению, мы имеем дело реально с режимом, который ведет себя в высшей степени жестоко не только по отношению к нашим гражданам, но и по отношению к своим», — констатировал Путин, указав, что ВСУ «своих не жалеют». «Ведут себя в высшей степени цинично и жестоко», — повторил он.

«Поэтому наша задача отодвигать их (ВСУ — прим. ТАСС) на такое расстояние, с которого они не могут наносить нам ущерб», — пояснил глава российского государства.

Обращаясь к Пушилину, Путин отметил, что поднятые им вопросы защиты населения от обстрелов и необходимости расширения пропускной способности дорог взаимосвязаны. «Эти пути сообщения, железнодорожные и автомобильные дороги, их нужно выстраивать таким образом, чтобы и скорость движения увеличивать, и чтобы они находились на достаточно безопасном удалении от зоны боевых действий. Все это будем делать», — заверил президент.

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