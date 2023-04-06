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17:57 (мск), источник: Daily Storm

Экс-посол объяснил, почему Путину не аплодировали дипломаты на вручении верительных грамот

По протоколу аплодисменты не предусматриваются.

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Президент России Владимир Путин 5 апреля провел церемонию инаугурации новых послов из 17 стран. Ряд Telegram-каналов обратили внимание, что Путину никто не поаплодировал после его речи. Daily Storm заметил, что в прошлые годы (в 2007-м, 2015-м, 2016-м, 2020-м и 2021-м) на подобных мероприятиях тоже никто не хлопал. Бывший посол РФ в Ираке, Ливии и Мавритании Владимир Чамов объяснил, что по протоколу аплодисменты не предусматриваются.

«Дипломаты вообще люди сдержанные и не любят аплодировать. Это нормально. Ничего страшного здесь я не вижу. А зачем? Это же не концерт и не дискотека», — сказал Daily Storm Владимир Чамов.

Сам Чамов отметил, что тоже не стал бы аплодировать. Протокол в дипломатии превыше всего:

Нет, ну вы что! Понимаете, в каждой стране свой протокол. Есть монархии, там вообще особенные церемонии. В молодых странах — свои. Я вам скажу честно, что однажды в одной стране, не буду ее называть, только благодаря моим советам провели церемонию. Потому что у них не было опыта никакого.

Владимир Чамов
бывший посол РФ в Ираке, Ливии и Мавритании

Церемония инаугурации новых послов традиционно прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. В ней участвовали послы США, ЕС, Дании, Норвегии, Сирии, Омана, Мексики, Ирака, Абхазии, Парагвая, Экваториальной Гвинеи, Северной Македонии, Брунея, Гондураса, Зимбабве и Гвинейской Республики.

Послы не вручили верительные грамоты лично в руки российскому президенту, потому что в Кремле по-прежнему действуют антикоронавирусные правила.

Сам Путин отметил, что не сможет лично поговорить с дипломатами на церемонии из-за санитарных ограничений.

Президент России в своей речи отметил, что отношения США и РФ сейчас находятся в глубоком кризисе. В то же время он добавил, что Москва ведет диалог на принципах равенства и уважения и хочет продолжить это делать. Также глава государства сказал, что отношения Европейского союза и Российской Федерации в последние годы сильно деградировали.

Путин подчеркнул, что Россия открыта для конструктивного партнерства со всеми странами и не собирается изолироваться. Он выразил надежду, что деятельность посольств поможет развивать сотрудничество между государствами, и заверил дипломатов, что их поддержат российские власти, а также представители бизнеса и общественность.

Верительная грамота — это документ, с помощью которого осуществляется аккредитация дипломатического представителя. В нем указаны имя, титул (звание) отправителя и получателя, а также имя и ранг диппредставителя. В грамоте дипломат просит «верить» ему в качестве представителя данного государства.

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