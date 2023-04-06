21:24 (мск), источник: Daily Storm
В Израиле обвинили группировки ХАМАС в обстреле своей территории
6 апреля с территории Ливана были выпущены 34 ракеты по приграничным районам страны.
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В израильской армии заявили, что обстрел страны с территории Ливана вели группировки палестинского радикального движения ХАМАС. Власти также изучают причастность Ирана к происшествию. 6 апреля по территории Израиля выпустили 34 ракеты, есть пострадавшие.
«Совершено это одной организацией — палестинские группировки ХАМАС стреляли из Ливана, мы выясняем причастность Ирана. На Государстве Ливан лежит ответственность, когда с его территории ведется огонь», — приводит слова пресс-секретаря израильской армии Даниэля Хагари РИА Новости.