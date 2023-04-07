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00:49 (мск), источник: Life.ru

Израиль нанёс массированные удары по сектору Газа

Армия обороны Израиля заявила, что начала наносить удары по позициям в секторе Газа. Сообщение об этом появилось в официальных аккаунтах ЦАХАЛ в соцсетях.

Источник: AP 2022

«Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по сектору Газа. Подробности последуют», — говорится там.

При этом в соцсетях сообщают о многочисленных взрывах на территории палестинского сектора Газа. По данным телеканала «Аль-Хадас», самолёты Израиля наносят удары по северным и центральным районам анклава.

Как ранее сообщал Лайф, по территории Израиля со стороны Ливана 6 апреля было выпущено по меньшей мере 34 ракеты, 25 из них были перехвачены системой ПВО, пять упали на израильской территории. Глава Минобороны Израиля Йоав Галант призвал военное руководство страны подготовиться к любым ответным мерам после ракетной атаки.

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